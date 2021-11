El Real Madrid impone su ley y cierra su billete a octavos

El Real Madrid se convirtió en el primer equipo español en sacar su billete para los octavos de final de la Liga de Campeones 2021-2022 después de superar por un claro y cómodo 0-3 este miércoles al Sheriff Tiraspol moldavo, al que esta vez no dejó ningún resquicio para que le volviera a sorprender. El Real Madrid sí pudo esta vez imponer su ley ante el Sheriff. Apoyado en un momento más sólido en lo futbolístico, el conjunto madridista no dio opciones esta vez a su rival, atrevido a la hora de desplegarse, pero que esta vez estuvo casi siempre a merced de los de Carlo Ancelotti, a los que ni siquiera les hizo falta el brillo de Vinicius.

Los goles de Alaba, que dejó la peor noticia con su cambio por molestias físicas, Kroos y Benzema dejaron al Real Madrid en la cabeza del Grupo D con 12 puntos, dos más que el Inter de Milán, con el que se jugará el primer puesto en el Santiago Bernabéu en la última jornada. Desde el inicio, el equipo moldavo eligió refugiarse atrás y aunque no renunció a salir con velocidad para tratar de sorprender a los visitante, no incomodó, salvo en la segunda parte, en exceso a Courtois. El balón fue casi siempre del 13 veces campeón de Europa, dominador del duelo y llevando peligro por la derecha, por donde Ancelotti eligió esta vez al incisivo Rodrygo, que robó protagonismo a Vinicius, poco participativo. El primer aviso vino por medio del brasileño, que no encontró en su 'pase de la 'muerte' con todo a favor a Benzema, que poco después empujó a la red un rechace de Athanasiadis a disparo de Kroos, aunque estaba en fuera de juego. El portero local también repelió un peligroso disparo de Rodrygo que confirmó el mejor inicio visitante y otra noche de mucho trabajo para el que fue el héroe en Madrid de los de Vernydub. A partir de ahí y pese a mantener el dominio, al líder de LaLiga Santander le costó crear más ocasiones de peligro, pero logró adelantarse en el marcador. Una falta al borde del área la convirtió, en colaboración con un defensa, Alaba y el partido ya fue cuesta abajo para los madridistas, poco exigidos pese a los esfuerzos de su rival y que arrojaron más frío a los espectadores con el tanto de Kroos al filo del descanso tras una contra que el alemán cerró con un sensacional disparo.

BENZEMA SENTENCIA

Tras el paso por los vestuarios, el choque siguió por los mismos derroteros. El Sheriff tampoco quiso desprotegerse demasiado y el Real Madrid tampoco se relajó, al menos hasta que Benzema se sacó una sonrisa en un día complicado por la sentencia del 'caso Valbuena' y cerró con un disparo desde fuera del área cualquier posibilidad al líder de la liga moldava. El 0-3 ya provocó que el encuentro se abriese un poco más en las dos direcciones y eso favoreció más al conjunto de Tiraspol, que se atrevió más y pudo amenazar más a Courtois, con una primera ocasión a balón parado de Dulanto tras una mala salida del belga. Traoré probó posteriormente sus reflejos con un potente disparo y Cristiano se topó con el palo en un carrusel de ocasiones que despertó la ilusión de la afición local. El Real Madrid, con la mala noticia de la marcha de Alaba por un problema físico, dejó maniobrar más al Sheriff y reservar energías para compromisos futuros. El choque discurrió con tranquilidad hacia el final, con Athanasiadis negándole en dos ocasiones el gol a Asensio, pero también con el susto que dio Traoré, que pidió asistencia médica tras notar una molestia en el pecho, por la que fue inmediatamente sustituido.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: SHERIFF TIRASPOL, 0 - REAL MADRID, 3 (0-2, al descanso).

--ALINEACIONES.

SHERIFF TIRASPOL: Athanasiadis; Fernando Costanza, Arboleda, Dulanto, Cristiano; Addo, Thill; Castañeda (Yansane, min.59), Kolovos (Nikolov, min.59), Bruno (Julien, min.59); y Traoré (Cojocaru, min.81).

REAL MADRID: Courtois; Carvajal (Lucas Vázquez, min.65), Militao, Alaba (Nacho, min.65), Mendy (Marcelo, min.60); Modric, Casemiro (Blanco, min.84), Kroos; Rodrygo (Asensio, min.84), Benzema y Vinicius.

--GOLES. 0-1, minuto 30. Alaba. 0-2, minuto 45+1. Kroos. 0-3, minuto 55. Benzema.

--ÁRBITRO: Szymon Marciniak (POL). Amonestó a Constanza (min.29), por el Sheriff, y a Mendy (min.4), por el Real Madrid.

--ESTADIO: Stadionul Sheriff.