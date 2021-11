Las selecciones de España y Croacia se clasificaron este domingo para el Mundial de Catar 2022 después de cumplir con sus respectivos compromisos (1-0 frente a Suecia y 1-0 contra Rusia) en una jornada en la que Portugal se metió en un lío tras caer ante Serbia, que mandó al equipo de Cristiano Ronaldo a la repesca. España y Croacia se unieron a la nómina de seis equipos ya clasificados incluido el anfitrión, Catar: Alemania, Dinamarca, Brasil, Francia y Bélgica. Los dos sufrieron, necesitaron llegar hasta la última jornada para acabar con la incertidumbre y cumplieron.

España, Croacia y Portugal tenían que solucionar su pase a Catar en tres duelos directos frente a tres aspirantes. Sólo falló Portugal y el quinto Mundial de Cristiano Ronaldo peligra por un tanto del jugador del Getafe Alexander Mitrovic, que en el minuto 90 amargó al conjunto luso para clasificar a su selección a su tercer Mundial. De cabeza, remató un centro de Dusan Tadic desde la banda izquierda para subir el 1-2 al marcador exactamente en el minuto 89 y 37 segundos. Antes, Renato Sanches adelantó a Portugal en la primera parte y el mismo Tadic empató antes del descanso. Pero, sin duda, Mitrovic, será quien se lleve todas las portadas. Fue el héroe de Serbia y el de la jornada. Provocó que Portugal juegue la repesca.

España no tuvo esa mala suerte y estará en su duodécimo Mundial consecutivo. No falla desde Alemania 1974 y también estará en Catar 2022. Ante Suecia tenía una prueba parecida a la que superó frente a Dinamarca en Sevilla para clasificarse al Mundial de Estados Unidos 1994. Si entonces fue Fernando Hierro el que hizo el tanto decisivo, en esta ocasión fue Alvaro Morata. Aunque España ganó 1-0, le bastaba el empate. El fallo de Suecia la pasada jornada ante Georgia fue decisivo y por eso fue a por el partido. Y, por momentos, puso a España contra las cuerdas. Hasta en dos ocasiones, Emil Forsberg metió el susto en el cuerpo a la afición que llenó La Cartuja, pero no marcó por muy poco y al final a España le bastó con mantener la compostura y aprovechar su ocasión. Catar, no se quedará sin uno de sus campeones del mundo.

Y en el grupo H, Croacia sufrió para conseguir su clasificación. Se la jugaba a vida o muerte contra Rusia en un duelo directo para ir a Catar 2022. Al conjunto balcánico sólo le valía ganar para superar a su rival y ser primero. A Rusia, le bastaba el empate, salió a por él y no dudó en construir un muro prácticamente impenetrable. Por momentos, la repesca parecía el futuro de Croacia, incapaz de marcar. El que será el último Mundial de Luka Modric corría peligro. Los minutos pasaban sin piedad y solo Mario Pasalic, con un buen cabezazo, y Andrej Kamaric, gozaron de alguna ocasión hasta el tramo final del duelo.

Entonces, el milagro, en forma de gol en propia meta, apareció en Split. Fedor Kudryashov se lío al despejar un centro de Borna Sosa desde la banda izquierda y se marcó un tanto que permitirá a Croacia estar en el Mundial, el cuarto y último de Modric. Con 37 años, su legado será espectacular. Pero también el mérito de un país que con sólo cuatro millones de habitantes ha conseguido resultados increíbles. Disputó sus primeras eliminatorias para Francia 1998 y, desde entonces, ha participado en seis de las siete Copas del Mundo que se han disputado. Fue tercero en una (Francia 1998) y subcampeón en otra (Rusia 2018). Catar, contará con una selección que ya es de las grandes pese a su corta historia. Rusia, corre peligro de perderse su cuarto Mundial desde 1998.

La alegría de la jornada se la llevó Macedonia del Norte, que peleó con Rumanía por el puesto en la repesca del grupo J, marcado por el abuso de Alemania, líder indiscutible que cerró su fase de grupos con otra goleada (1-4 frente a la Armenia de Joaquín Caparrós con un doblete de Ilkay Gündogan y los tantos de Kai Havertz y Jonas Hofmann). Macedonia del Norte tenía que ganar a Islandia para sellar la segunda plaza. Rumanía, debía ganar a Liechtenstein y esperar el pinchazo del cuadro balcánico. No ocurrió. Las dos selecciones cumplieron con su trabajo y Macedonia del Norte consiguió clasificarse para una repesca por primera vez en su historia.

Ganó 3-1 a Islandia y sufrió hasta el minuto 65, cuando Elif Elmas hizo el 2-1 que parecía definitivo cuando Isak Johannesson fue expulsado por doble amonestación y el propio Elmas hizo el tercero para acabar con la incertidumbre a tres minutos para el final. Ahora, después de disputar la pasada Eurocopa, Macedonia del Norte tiene la oportunidad de hacer historia clasificándose para el Mundial. Rumanía, aunque pudo con Liechtenstein (0-2), seguirá en el ostracismo una vez más. No participa en una Copa del Mundo desde Francia 1998, cuando llegó a octavos de final. Será la sexta edición que verá por televisión y lejos quedan los tiempos en los que Gheorge Hagi, Florin Raducioiu, Gheorghe Popescu, Daniel Prodan, Miodrag Belodedici o Ilie Dumitrescu dirigieron a su país hacia los cuartos de final en Estados Unidos 1994.