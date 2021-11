Xavi Hernández anula la entrevista de Piqué en 'El Hormiguero'

Xavi Hernández ya ha empezado a implantar sus normas en el Barça. Una de sus primeras decisiones ha sido cancelar la entrevista que Gerard Piqué tenía programada para la próxima semana en El Hormiguero.

Según El Partidazo de COPE el técnico catalán «quiere que sus jugadores estén centrados al cien por cien en el fútbol, sobre todo en un momento tan crítico como el que vive ahora el equipo». Además, de este modo busca que «uno de los pesos pesados dé ejemplo».

El día de su presentación Xavi ya dejó clara cuál iba a ser su forma de trabajar: «No hace falta ser duro. Es un tema de orden y normas. Como en todas las empresas. Cuando he tenido normas, he ido bien. Y cuando no, hemos ido mal. Hay que ponerlas y cumplirlas. No hay más. No es disciplina, es orden».

⚠️🔵🔴 Según @partidazocope Xavi ha anulado la entrevista que Piqué había concedido a ‘El Hormiguero’ la próxima semana en Madrid #fcblive pic.twitter.com/ASBgjersGf — Mundo_Cule💙♥️ (@MundoCule2021) November 10, 2021

Este martes Hernández dirigió su primera sesión de entrenamiento, en familia debido a la ausencia de la mayoría de jugadores por el 'parón internacional'. Joan Laporta aprovechó para visitar la Ciutat Esportiva para saludar a Xavi, a su cuerpo técnico y a los jugadores, junto al vicepresidente deportivo Rafa Yuste y el director de fútbol Mateu Alemany --quienes fueron a Doha a cerrar su fichaje--, además del director del área internacional Jordi Cruyff y el responsable de la secretaría técnica, Ramon Planes.

Fue una sesión que sirvió como primera toma de contacto con sus nuevos jugadores y en la que Xavi empezó a trabajar para preparar el partido de LaLiga Santander contra el RCD Espanyol del sábado 20 de noviembre, en un derbi catalán que será su estreno como técnico.