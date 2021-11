El mejor gol del CE Artà

El CE Artà es un club histórico en nuestra Isla y esta temporada su primer equipo vuelve a Preferente después de una gran trayectoria que le ha llevado de Tercera Regional a una categoría más acorde con su entidad.

Sin embargo, el club no ha olvidado el área social y en este aspecto se ha convertido en un referente a la hora de ayudar a la formación del fútbol femenino de base. Con el objetivo de llenar un espacio, el Artà ha impulsado un diada dedicada a jugadoras de las categorías base que se reunieron este mes en una primera diada y volverán a hacerlo el 21 de noviembre en Calvià. Junto al Escolar, Son Caliu, Platges y Portocristo, el campo de ‘ses Pesqueres’ fue el centro de una mañana intensa de fútbol femenino donde todos los equipos y las jugadoras tuvieron su espacio.

En este sentido el Artà ha sido sensible con las jugadoras que no quieren formar parte de equipos mixtos y que no dan el número suficiente para poder confeccionar un conjunto completo siguiendo las directrices federativas. Esta diada las reúne a todas y les permite jugar contra equipos que viven una situación similares.

Al tratar de impulsar el fútbol femenino local se produjo también un efecto rebote en toda la zona del Llevant y otros clubes de la Isla han juntado sus manos organizando una diada de fútbol femenino de base con el fin de que todas las jugadoras en edades de formación, puedan jugar partidos y sentirse futbolistas.

La Federació de Futbol no alcanza a llenar todas las expectativas generadas en el apartado de fútbol formativo femenino y el Artà se puso manos a la obra para reunir futbolistas de varias categorías, confeccionar equipos y permitirles jugar partidos en diferentes fines de semana.

Experiencia

La primera experiencia resultó sensacional con un éxito de participación y de público. De esta forma se llenó un vacío que ninguna entidad balear ofrece. Como entidad deportiva, se asumió el seguro de las jugadoras con el fin de llevar a cabo una práctica deportiva segura. En condiciones normales las jugadoras federadas tienen el seguro de la mutua, pero en este caso cada club debe hacerse cargo del propio seguro para tener cubiertos problemas que puedan surgir.

El Artà continuará haciendo esta inversión porque entiende que es una manera de que sus jugadoras puedan cumplir su pequeño sueño. La primera diada del 24 de octubre llegó después de mucho tiempo de preparación y también de espera por culpa de la pandemia del coronavirus.

De esta forma los equipos femeninos pueden tener su espacio y además recursos para poder al menos en estas diadas disfrutar de sentirse equipos en mayúsculas. El objetivo del Artà es que todas las jugadoras puedan disfrutar de practicar deporte en un ambiente de competición, pero también sano y divertido. Todos los clubes interesados en el denominado ‘Projecte FFF’, (futbol femení formatiu) puede ponerse en contacto con el Artà e incorporarse a estas diadas para las jugadoras en edad de formación. La próxima diada será en Calvià el día 21 y ya han confirmado su asistencia los equipos que tomaron parte en la primera matinal y se ha sumado el Cardassar. Esta jornada se disputará en Magaluf con la participación de jugadoras nacidas entre 2005 y 2010 con posibilidad de incluir excepciones. Futbolistas que no disponen de equipo para jugar cada fin de semana y que estas diadas son una alternativa para todas ellas.