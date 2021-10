Clamor contra la violencia

El fútbol balear sigue en estado de shock tras los sucesos que acontecieron el pasado martes en el encuentro de Tercera División entre el Collerense y el Rotlet Molinar. Tal y como publicó ayer este periódico, un seguidor del conjunto visitante amenazó con una navaja al trío arbitral a la conclusión del partido. El individuo, de 38 años de edad, fue detenido tras el suceso y puesto a disposición judicial, que dictaminó la libertad con cargos y con una orden de alejamiento de los campos de fútbol como medida cautelar.

La Policía Nacional refleja en su atestado policial que, instantes antes de que un seguidor del Rotlet Molinar amenazara con una navaja al trío arbitral a la conclusión del derbi palmesano ante el Collerense, ya había esgrimido el arma y amenazado de muerte a un árbitro que se encontraba en la grada. Se trata de un colegiado que actualmente dirige en la Primera RFEF y que el violento espectador había reconocido de partidos anteriores. En ese momento, el ahora detenido, sacó la navaja y le dijo: «Te juro que hoy os voy a rajar».

Finalmente, en la comparecencia policial figura que el aficionado saltó al terreno de juego una vez finalizado el partido y con una navaja de grandes dimensiones en su mano acometió contra uno de los árbitros asistentes lanzándole una cuchillada con clara intención de alcanzar el abdomen del trencilla. El joven asistente logró esquivar el ataque retrocediendo varios metros hacia atrás. En ese instante, el delegado de campo y cuerpo técnico consiguieron proteger al trío arbitral e introducirlo en los vestuarios.

El sujeto salió huyendo del lugar, pero nada más llegar la primera patrulla y facilitar la descripción del mismo, la Policía Nacional reconoció al individuo al tratarse de un viejo conocido de la policía con múltiples antecedentes por hechos similares. En cuestión de minutos, se desplazaron hasta su domicilio donde se procedió a su arresto. Después de pasar la noche en el calabozo, se decretó su libertad con cargos y con una orden de alejamiento de los campos de fútbol.

Reincidente

El incidente vivido el pasado martes no era el primero que vivía el derbi palmesano de Tercera División y tampoco el primero que protagonizaba el mismo individuo. Y es que el 1 de mayo de 2019 en un partido que enfrentaba a los mismos equipos el varón ya lanzó una grave amenaza hacia el delegado de campo del Collerense. «No te das cuenta ¿eh? Cuando te ponga la navaja en el cuello te vas a dar cuenta y vas a correr como un perro», exclamó el detenido en el derbi de la temporada 2018-19 en las mismas instalaciones en las que el pasado martes protagonizó el incidente.

El Collerense advirtió tras el partido que se trataba de un reincidente y reveló que en su día, tras la amenaza a su delegado, ya había puesto el caso en conocimiento de la Federació de Futbol de les Illes Balears (FFIB), lo que derivó en la apertura de un expediente del que no han tenido comunicación sobre su resolución.

Tanto la FFIB como el Collerense y el Molinar han condenado los hechos y las partes se encuentran ahora en fase de estudio del acta para que en los próximos días se establecerán los procedimientos pertinentes. Si el caso se trata por vía judicial las medidas prevalecerán sobre las posibles actuaciones que se tomen desde el ámbito deportivo.

El presidente Miquel Bestard contactó con ambos clubs para conocer de primera mano la versión de los hechos. En primer lugar, la FFIB desea condenar públicamente los hechos y lamenta que, en el fútbol actual, todavía puedan darse todavía amenazas hacia el colectivo arbitral y rechaza cualquier tipo de violencia, física o verbal vinculada a nuestro deporte, algo que no se explica en una sociedad moderna y tolerante. En segundo lugar, la FFIB, desde un punto de vista disciplinario, desea aclarar que no puede actuar contra una persona que no tenga licencia federativa.