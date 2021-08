Una de las opciones que podría reforzar la delantera mallorquinista es el californiano Matthew Hoppe del Schalke alemán.

Joven, con olfato y proyección, aunque necesitado de minutos.

If Matthew Hoppe goes to Real Mallorca, I'll be fascinated to see how he does. Bonkers to see him linked with Premier League clubs, as he just hasn't shown that kind of pedigree. 20, so loads of room to develop, but he needs to play.