El destino, caprichoso, juntó para abrir el telón de LaLiga Santander al Valencia y al Getafe en un duelo en el que se verán las caras el pasado del conjunto azulón, José Bordalás, y el presente, José Miguel González «Míchel», que han vivido diferentes sensaciones durante la pretemporada.

Por un lado, Bordalás, tal vez el mejor preparador que ha tenido el Getafe en su historia, no ha comenzado con buen pie su etapa en el Valencia. Este mismo jueves, ha pedido más fichajes al club y parece que no está contento con la planificación de su plantilla. «Esta no es la situación ideal, nos gustaría tener los jugadores que acordamos».

En el otro, Míchel ha conseguido mantener la base del Getafe de Bordalás y nombres como valiosos como Djené, Maksimovic, Arambarri, Aleñá o Cucurella, siguen de momento en el club azulón. Además, se ha reforzado bien y jugadores como Sandro, Mitrovic o Vitolo dan un salto de calidad a un equipo que no ha perdido está temporada ninguno de los siete partidos que ha jugado: seis triunfos y un empate. Con estos mimbres, el Getafe espera inaugurar el curso con un buen resultado para comenzar con buen pie. Míchel, tendrá a casi toda su plantilla disponible, salvo Nyom y Darío Póveda, con problemas físicos, y el sancionado David Timor. El resto, incluido Vitolo, tocado durante toda la semana, están preparados para el choque ante el Valencia.

El Valencia, que podrá contar con el apoyo de 15.000 seguidores, llega tras una pretemporada condicionada por las lesiones y la incorporación tardía de los internacionales. Bordalás contará para este duelo con las bajas de Piccini, Yunus Musah, Toni Lato, Kangin Lee y Jaume Domenech, mientras que mantiene la duda hasta última hora de Cillessen.