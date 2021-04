Otra final para el Poblense

El Poblense juega toda una final la mañana de este domingo en Socuéllamos. El conjunto de Óscar Troya, que durante toda la temporada ha ido de menos a más, afronta ahora un choque trascendental en sus aspiraciones de acceder la próxima temporada en la recién creada Segunda División RFEF.

El pasado fin de semana el once azulgrana ofreció un recital de fútbol y goles frente al Villarrobledo y exhibió una superioridad sobresaliente ante el campo. Ahora llega una salida muy comprometida frente a un Socuéllamos que se ha acomodado en el vagón de cabeza de la clasificación.

Un empate, una victoria y una derrota es el registro del conjunto de Ciudad Real, al que ahora desafía el Poblense en su afán de seguir escalando posiciones.

«Nos jugamos una final», dijo Óscar Troya. «Tenemos seis puntos en disputa con ellos y los tres primeros son este domingo. Ahora nos queda cinco patidos, que son cinco finales y la primera es esta. Es un gran rival y directo. El Poblense cada vez entiende más el juego, compite mejor y de ahí los buenos resultados. Hay que competir de la misma manera», indicó el técnico del once mallorquín. Los resultados de ayer no acompañaron en absoluto al once azulgrana. El Atlético de Madrid B ganó en Villarrobledo y se mantiene en segunda posición con 25 puntos. Por otra parte el Villarrubia se impuso por la mínima al Getafe B y pasa a ocupar con 24 puntos plaza de respesca. Estos marcadores todavía obligan más a los mallorquines a ganar en Socuéllamos, que está en estos momentos un punto por encima.

De ahí la importancia del encuentro y la necesidad de no venir de vacío. Un empate también pude ser bueno, pero lo cierto es que la victoria supondría un espaldarazo enorme para el conjunto ‘pobler’. Las intenciones de los baleares pasan por prolongar las buenas sensaciones de la pasada jornada. El plan a trazar será claro una vez más como lo ha sido toda la temporada: Salir a competir al máximo nivel y buscar el triunfo.

Alineaciones probables:

Socuéllamos: Sánchez, Blázquez, Berruezo, Esomba, Morros, Delgado, Suárez, Cortés, Escudero, Domíngez y Migías.

Poblense: Imanol, Damià, Cendrós, Mateu, Pep Vidal, Lucas, Alberto, Giaquinto, Rubén Jurado, Dani Benítez y Aitor Pons.