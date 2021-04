Florentino Pérez: «La Superliga está en 'stand by', la UEFA hizo un espectáculo»

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, aseguró este jueves que «la Superliga sigue existiendo» aunque esté ahora en «stand by» tras la renuncia de muchos de sus clubes fundadores y el «espectáculo agresivo» de la UEFA que les mató de manera inmediata, dinamitado el nuevo formato de competición europea.

«La Superliga sigue existiendo pero el proyecto está en 'stand by'», indicó en declaraciones a 'El Larguero' de la Cadena Ser, recogidas por Europa Press. «Creo que no lo hemos presentado bien, pero no nos han dado la oportunidad de explicarlo bien. Llevamos muchos años trabajando en este proyecto», apuntó.

El dirigente blanco, nombrado también presidente de la Superliga, explicó que «la vida cambia», «nuevas generaciones que demandan nuevas cosas», y el fútbol se tiene que «cuidar» para seguir vendiendo. «Los 12 equipos de ayer la temporada pasada se han perdido 650 millones, esta dos o tres veces más. Este formato no funciona y se nos ocurrió hacer un Campeonato con los equipos más importantes de Europa», explicó.

«Hicimos números y pensamos que se podía sacar bastante más dinero, para que no pierdan los grandes y solidaridad para los demás equipos. Nunca he visto una agresividad más grande por parte del presidente de la UEFA ni algunos presidentes de la Liga. Después de dar la noticia pedimos ver al presidente de la UEFA y FIFA y ni nos han contestado. Empieza una agresividad, amenazas, insultan, como si hubiéramos matado el fútbol, y al fútbol hay que salvarlo», añadió.

Florentino explicó que la oportunidad de mejorar los ingresos es hacer una competición continental mejor que la Champions. «La Liga es intocable. Donde se puede sacar algo de dinero es entre semana, el formato de la Champions está obsoleto, es viejo y solo tiene interés a partir de los cuartos», apuntó, seguro de que el fútbol tendrá que evolucionar a una Superliga de algún tipo.

El dirigente blanco explicó que las renuncias de los ingleses vinieron también por las dudas de uno, pero negó que la Juve o Milan se hayan bajado. «La Juventus no se ha ido, ni el Milan tampoco», además de confirmar que ha mantenido conversaciones con Joan Laporta durante este miércoles para conocer la postura del FC Barcelona, mientras que el Atlético sí se bajó del proyecto.

«Había alguien en el grupo inglés que no tenía mucho interés eso contagió a los otros. No estuvo muy convencido nunca, con la Premier calentando llegó la avalancha, nos dijeron vamos a dejarlo. Una campaña manipulada, que íbamos a terminar con las Ligas. Estoy convencido que si no sale este proyecto saldrá otro parecido. No lo vamos a hacer y que parezca que vamos a matar el fútbol, no hay otra solución, que invente alguien otra cosa», añadió.

Florentino apuntó que la Superliga no tuvo opción de explicarse por los insultos del presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin. «Quiero un presidente educado, que no insulte, que estamos en una Europa democrática. La UEFA hace un espectáculo que me ha sorprendido, un presidente de la UEFA tiene que ser una persona correcta, y como si hubiéramos tirado una bomba atómica», dijo.

«No los hemos presentado bien ni explicado, pero no nos han dado la oportunidad de explicarlo. Hay algunos que no quieren que pase nada. Los de arriba perdemos dinero y la mayoría de los otros equipos ganan dinero en la Liga. Los ricos pierden mucho dinero. Si arriba hay dinero la pirámide va bajando y hay dinero para todos. Para ver a Nadal contra el 80, la gente no va», añadió.

El presidente del Madrid explicó que el fútbol está perdiendo espectadores. «Lo fundamental es que los partidos tengan la atención de todo el mundo, sobre todo los jóvenes, ya no ven el fútbol. Si tienes un partido muy bueno incorporas también la juventud, que nos den otro formato que sea capaz de generar dinero», apuntó, confirmando que tenían el dinero firmado con JP Morgan.

Florentino criticó el cambio de la Champions porque no se entiende y es para 2024. «Con JP Morgan tenemos una cantidad que ya daba para salir del agujero. La UEFA está hablando para el 2024, no convence a nadie porque no hay quien lo entienda. Yo no lo he entendido, y además hay que hacerlo ahora, cuando la situación es grave», apuntó, recordando la crisis por la pandemia.

La Superliga de momento decide «parar» y «empezar a contar lo que es esto». «La única manera de tener ingresos es que la Champions, que no los tiene, se haga una competición que traiga más ingresos. Cuando pase todo esto y venga la realidad vamos a ver qué pasa. Este año esos clubes van a perder más de 2.000 millones, los ingleses lo tienen, pero muchos sitios lo tienen», afirmó.

Por otro lado, el presidente del Madrid no quiso responder a las críticas del presidente de LaLiga, Javier Tebas. «El señor Tebas es uno de los que tiene que recapacitar cómo está el fútbol», apuntó. Sobre el Madrid, Florentino explicó como pudo la renovación de Sergio Ramos. «Estamos cerrando esta temporada, tenemos que pedir a los jugadores un esfuerzo mayor», afirmó.

«Modric no está en la misma situación. Con Modric hemos llegado a un acuerdo hace tiempo, con Ramos no, no sé por qué. La situación es la que es. Una vez que cierre esta temporada tengo que ver qué pasa en la siguiente. Tenemos una buena defensa y ha durado mucho, y adelante tenemos niños. Una revolución no hay que hacer. Tenemos mucha gente buena y muy joven. No me imagino que Zidane no esté en el banquillo. Si no viene Mbappé la afición no se va a pegar un tiro, los socios están contentos con mi trabajo», terminó.