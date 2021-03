Horario y dónde ver el España-Kosovo

España quiere allanar el camino en la clasificación hacia el Mundial de 2022 y, sobre todo, reencontrar buenas sensaciones en su duelo ante Kosovo. Tras el empate ante Grecia y la sufrida victoria ante Georgia, el equipo de Luis Enrique aspira a sumar tres puntos que se presumen asequibles ante un rival de escasa entidad en el concierto internacional.

'La Roja', que cuenta con todos los convocados en plenitud de facultades, se las verá con Kosovo este miércoles en el Estadio de La Cartuja de Sevilla a partir de las 20:45 y el encuentro se podrá seguir por televisión a través de La1 de Televisión Española.

El combinado nacional no se ha enfrentado nunca antes a Kosovo, con el que existe una situación compleja a nivel político debido a que España no reconoce su indepentencia. Kosovo llega a Sevilla tras perder el pasado fin de semana como local ante Suecia, la otra gran favorita para el pase del grupo B, por un rotundo 0-3, pero días antes aprovechó que no tenía cita oficial para jugar en Pristina un amistoso ante Lituania en el que goleó por 4-0.

Challandes ha anunciado que su equipo, que juega partidos oficiales desde 2016, entre ellos en la Liga de Naciones y la fase de clasificación para la Eurocopa 2021, no quiere especular ante España y pretende salir al ataque pese a ocupar el puesto número 117 en la clasificación de la FIFA.

Los de Challandes forman un equipo joven -25 años de edad media- con un esquema 4-2-3-1 donde destacan Vedat Maruqui, el gran goleador nacional que juega en el Lazio italiano, y Milot Rashica, un extremo que defiende los colores del Werder Bremen alemán.