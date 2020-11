El día en que 'Ultima Hora' entrevistó a Maradona

La muerte de Diego Armando Maradona ha convulsionado al planeta fútbol. El jugador argentino se enfrentó en dos ocasiones al Real Mallorca en el Lluís Sitjar, una en el torneo amistoso Cepsa en el 82 y otro en partido oficial de Liga, con el equipo bermellón ya en Primera el año siguiente.

La semana en que el conjunto azulgrana tenía que visitar el viejo Es Fortí, un periodista de Ultima Hora, el histórico Pedro Prieto, tomó su cámara de fotos y se desplazó a Barcelona para intentar hablar con el astro argentino. Al contrario que en la actualidad, por aquel entonces no había gabinetes de prensa ni los clubes eran un búnker como lo son ahora y lo que hacía falta era tener mucha fuerza de voluntad y ser atrevido y listo y Pedro Prieto tiene muchas de estas virtudes.

El periodista recordaba cómo fue el encuentro con el ‘Pelusa’. «Ese año cada semana solía ir a hacer una visita al equipo contrario para entrevistar al mejor jugador de la plantilla y la semana en la que el Mallorca se enfrentó al Barcelona pensamos que sería bueno intentar entrevistar a Maradona. El miércoles tomé un vuelo a la Ciudad Condal con la intención de conseguir entrevistarle, aunque no sabía ni si me atendería ni si podía llegara él», relataba el periodista.

Imagen de la portada.

«Cuando llegué al Camp Nou –prosigue Pedro Prieto- lo difícil fue llegar hasta él porque estaba rodeado de no sé cuánta gente. Una vez que pude acercarme a él tuvo un comportamiento muy bueno, me atendió con mucha amabilidad y pude estar con él durante varios minutos hablando del partido contra el Mallorca. No comunicamos nada al Barcelona, simplemente llegué, esperé y tuve la oportunidad de hablar con él y sacarle algunas fotos», recordaba Pedro Prieto.

Ahora simplemente es impensable, por ejemplo, ir a la ciudad deportiva del Bardelona y tratar de cruzar la barrera sin estar acreditado y mucho menos hablar en persona con Leo Messi. Todo ha cambiado.

Durante la entrevista el ‘Pelusa’ manifestó a Ultima Hora tener mucho respeto al Mallorca. «No debemos fiarnos», manifestó. «En teoría somos superiores, pero no debemos fiarnos de nadie y mucho menos de un Mallorca que se ha reforzado muy bien y que cuenta con un buen plantel. Además, ahí está su campaña: dos puntos…igual que nosotros, pero ahora con la ventaja de que ellos juegan en us campo, ante su afición que los va a animar», explicaba Diego Armando Maradona.

También dijo el ‘Pelusa’ que no ganar en el Sitjar supondría para ellos una «decepción». «Va a ser muy difícil ganarles». Preguntado por los jugadores que conocía del Mallorca, Maradona dijo: «Tirapu, un buen portero, a Barrera, Verón, Martínez, Estella, Zuviría…».

Así fue el encuentro entre Ultima Hora y Maradona del año 83. Ese partido terminó con la ventaja del Barça por 1 a 4 anotando uno de los goles el astro argentino.