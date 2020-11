Del Campo: «Maradona nunca nos miró por encima del hombro»

Pedro Pablo del Campo Zafra, conocido futbolísticamente como Perico del Camp, nació en Madrid en 1968, pero se trasladó pronto a la Isla y se formó en la cantera del CIDE. De ahí pasó al Mallorca para seguir creciendo en el filial. Llegó al primer equipo y en apenas media temporada brilló con tal fuerza que llamó la atención de los grandes.

Pudo ir al Real Madrid, pero prefirió apostar por el Sevilla y el destino le unió a Maradona, con quien compartió vestuario. También en el conjunto hispalense Maradona coincidió con otro futbolista mallorquín, Marcos Martín de la Fuente, uno de los jugadores de la Isla que llegaron a lo más alto y que hicieron historia tanto en el Sitjar como en el Pizjuán.

Recientemente, en una entrevista concedida a Ultima Hora, Perico del Campo rememora esos momentos inolvidables en los que compartió vestuario con el mejor jugador de la historia. «Mucha gente tiene una idea que no casa con la realidad. Recuerdo estar con él en el vestuario, lo compartía con nosotros todo, no nos miraba por en cima del hombro. Pasé con él muchas horas porque hicimos una gran amistad y pasaba muchas tardes en la casa que compartíamos Marcos y yo en Sevilla. Me decía «avisa a los chicos de siempre», y venían seis o siete, entre ellos Simeone, y nos contaba su vida», relataba Del campo.