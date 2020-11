Vicente Moreno: «Nos queda un mal cuerpo, estamos fastidiados»

El entrenador del Espanyol, Vicente Moreno, reconoció este viernes tras la derrota contra el Girona en el RCDE Stadium que al equipo le queda «mal cuerpo» y reconoció que el vestuario está «fastidiado» después de que el rival remontara el partido en cinco minutos.

El preparador blanquiazul, ex del Real Mallorca, reconoció que la versión del grupo no fue la adecuada. «No hicimos el mejor partido ni en ataque ni en defensa y esto es responsabilidad mía. Es la segunda semana que nos pasa, pudimos hacer el 2-0, pero no lo hicimos y el encuentro se nos va», apuntó.

Moreno comentó que no el Espanyol no quiso especular con la ventaja de 1-0. «Nuestra idea era meter 2-0 o 3-0 e hicimos los cambios para ello. En el descanso lo hablamos, pero cuando no marcas y estás en el alambre pueden suceder estas cosas», analizó el técnico valenciano.

? FLASH | Vicente Moreno: "No hem tingut un bon partit. Però això continua, hem de treballar igual o més del que venim fent. Ja hem de pensar en el proper partit per aconseguir un resultat favorable"#RCDE pic.twitter.com/n076pg2Q3H ? RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) November 20, 2020

Por otra parte, el entrenador periquito explicó que el centrocampista Óscar Melendo tiene molestias musculares. «Es un jugador importante y esperemos que no sea nada», dijo.

Con esta derrota, el Real Mallorca tiene ante sí la posibilidad de alcanzar el liderato de la Liga SmartBank, aunque para ello debe imponerse al Sporting de Gijón, este próximo domingo, en casa.