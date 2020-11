Mascherano, adiós al fútbol con corazón

El centrocampista argentino Javier Mascherano anunció este domingo su retirada del fútbol profesional, tras la derrota de Estudiantes de La Plata ante Argentinos Juniors, en una decisión que meditaba últimamente al ver que ya no puede «dar el máximo».

«Hoy jugué mi último partido profesionalmente. Es una decisión que hace tiempo la venía pensando, había hablado con el club. Es momento de terminar mi carrera, por sensaciones que tengo, de cosas que me fueron pasando estos meses, que hacen que a nivel personal lo más correcto es terminar hoy», dijo.

A sus 36 años, uno de los emblemas de la selección de Argentina en la última década, sorprendió con el anunció de su adiós en rueda de prensa. «Sobre todo porque he vivido mi profesión al máximo, di lo máximo que podía y hoy me encuentro que hace un tiempo que me cuesta y no quiero faltarle al respeto ni a mí ni a Estudiantes, ni a esta profesión que me lo ha dado todo», apuntó.

«Volví en la pretemporada post pandemia creyendo que esa ilusión la iba a poder sentir, no pude, por respeto a todos hoy es el momento de dar un paso al costado y terminar», añadió, cada vez más emocionado en su discurso.

'Masche' pone fin a una larga y exitosa carrera, en especial en los ocho años que estuvo en el Barcelona y donde ganó 18 títulos. El ex también del Liverpool se marchó de España para jugar en China y Estudiantes le dio la opción de regresar a su país, donde ha dado por terminada su carrera.

Las redes sociales han vivido de esta forma el adiós del argentino:

Gracias por tu legado en el mundo del fútbol y en especial en el Barça, @mascherano. Siempre serás uno de los nuestros. ??? pic.twitter.com/stHQF30kTB ? FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 15, 2020

Cuando las papas quemaban, cuando más lo necesitábamos, SIEMPRE estuvo Mascherano. Hoy dejó el fútbol un emblema de la Selección Argentina. pic.twitter.com/UcpgewfcLw ? TyC Sports (@TyCSports) November 15, 2020

? Javier @Mascherano "Quiero anunciar que hoy me retiro del fútbol profesionalmente, quiero agradecer a este club que me dio la oportunidad que de terminar mi carrera en Argentina" pic.twitter.com/UDU3WHwRb4 ? Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) November 15, 2020

?? La defendiste con alma y vida desde el primer hasta el último día. 143 partidos y un legado en la Selección. ¡Gracias @Mascherano! pic.twitter.com/WDNbbRHMGJ ? Diario Olé (@DiarioOle) November 15, 2020