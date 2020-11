Setién a Messi: «Si no te gusta, ahí tienes la puerta»

A estas alturas es más que evidente que la relación entre el ex entrenador del FC Barcelona, Quique Setién, y Leo Messi no fue buena. Sin embargo, recientemente se ha desvelado uno de los episodios más tensos entre Setién y el astro argentino.

El programa Què T'hi Jugues, de SER Catalunya, ha desvelado algunos detalles de una discusión del pasado junio, durante un partido contra el Celta en Balaídos. «Si no te gusta lo que digo, ahí tienes la puerta», así de contundente fue el entrenador cántabro con el '10' del Barça.

Durante el partido ya se puso de manifiesto la nula sintonía y el confilicto entre ambos. De hecho, en ese encuentro Messi ignoró las instrucciones de Sarabia, el segundo entrenador, en una pausa de hidratación.

Brutal Lionel Messi como le hace el vacio al segundo entrenador Sarabia, ni se digna a mirarle a la cara. pic.twitter.com/pVmulKlH6s ? futbolalcompleto (@angelminano8) June 29, 2020

Pero el clímax de la tensión llegaría un poco más tarde, ya en los vestuarios. Tras el empate Setién recriminó a los jugadores varios errores cometidos durante el partido. Acto seguido, tal y como explica La Ser, Messi se dirigió al entrenador para exigirle respeto hacía unos jugadores que lo han ganado absolutamente todo y que tienen un palmares mucho más amplio que él.

Fue allí cuando el ex entrenador del Barcelona quiso dejar claro quien mandaba en el vestuario: «Si no te gusta lo que digo, ahí tienes la puerta». Messi no respondió y se limitó a sonreír de forma compasiva.

«Messi no es fácil de gestionar, ves cosas que no te esperas»

Esta discusión no ha sido lo único que ha salido a la luz durante los últimos días. El entrenador cántabro dejó algunas declaraciones sobre Messi en una entrevista con el ex seleccionador español Vicente del Bosque en el diario El País.

Setién, ha reconocido que «no» ha sido fácil «gestionar» al argentino durante su medio año en el conjunto azulgrana y que ha visto «cosas» que no se esperaba, además explica que no ha podido ser él «mismo» en esa etapa y que la decisión de prescindir de él «ya estaba tomada antes del 2-8» de Champions ante el Bayern Múnich.

«Es verdad que hay jugadores que no son fáciles de gestionar. Entre ellos Leo, es verdad. También hay que tener en cuenta que es el mejor futbolista de todos los tiempos. ¡Y quién soy yo para cambiarle! Si allí le han aceptado durante años como es y no le han cambiado...», declaró.

«Es muy reservado pero te hace ver las cosas que él quiere. No habla mucho. Sí, mirar, mira... Después de marcharme lo que sí tengo claro es que en determinados momentos tenía que haber tomado otras decisiones, pero hay algo que está por encima de ti: el club. Es el club y los aficionados. Son a los que debes el mayor respeto y tienes que hacer lo más conveniente para la entidad. Hay millones de personas que piensan que Messi, o cualquier otro jugador, es más importante que el club y que el entrenador. Este jugador, como otros a su alrededor, han vivido durante 14 años ganando títulos, ganándolo todo», prosiguió.

Además, Setién se mostró totalmente de acuerdo con la frase que el 'Tata' Martino le dirigió a Messi cuando era técnico culé: 'Ya sé que si llamas al presidente me puedes echar en cualquier momento, pero no me lo demuestres todos los días'. «He escuchado esa frase y otras. No me hace falta que nadie me diga lo que dijo Martino u otro. Lo he vivido. He tenido experiencias suficientes para hacer una valoración exacta de cómo son realmente este muchacho y los demás», apuntó.