Empate con sabor desigual entre el Eibar y el Leganés

Eibar 0-0 Leganés

El Eibar y Leganés firmaron tablas (0-0) en un reñido partido en Ipurúa y el empate satisfizo más a los locales, que siguen dependiendo de sí mismos para lograr la permanencia, que a un conjunto madrileño que tiene casi imposible continuar en la máxima categoría.



La marca de la casa del Eibar, los balones colgados al área, estuvo a punto de fructificar para los locales en los primeros instantes, en un medido centro de Pedro León que Kike García cabeceó con mucha intención, pero se encontró con una acertada intervención de Cuéllar.



No se podía dormir el conjunto local porque el Leganés, lejos de estar desahuciado, al menos en su fútbol, tiene calidad y puede poner en peligro a cualquier equipo, como demostró instantes después en una gran jugada individual de Ruibal que no se convirtió en el 0-1 porque Dmitrovic sigue en estado de gracia.



Los locales estaban conformes con el empate, sobre todo cuando el Mallorca no ganaba su partido, y fueron los visitantes los que llegaron una y otra vez el área rival, teniendo una clara ocasión de gol en un cabezazo de Tarín cuando Bustinza estaba solo para marcar a puerta vacía.



El 1-0 del Mallorca al Levante, que apretaba las cosas por abajo, condicionó una segunda mitad en la que ambos equipos buscaron el gol en ambas porterías y desistieron de especular con el empate, aunque con poco acierto.



Mendilibar hizo un triple cambio para desequilibrar las cosas porque entendió que era su momento y con Charles intentó crear peligro a un Leganés al que le tocó sufrir de lo lindo, sobre todo en un remate que casi entra a gol de Kike.



Al final, las fuerzas no dieron para mucho más y no hubo casi ocasiones de desequilibrar un partido que parecía abocado, a priori, a cualquier resultado menos al empate con el que finalizó.



Ficha técnica:



Eibar: Dmitrovic, Cote, Bigas, Burgos, Correa, De Blasis, Expósito, Diop (Cristóforo, min. 63), Pedro León (Inui, min.63); Sergi Enrich (Charles, min.63) y Kike García (Kike González, min.72).



Leganés: Cuéllar; Rosales, Bustinza (Awaziem, min. 89), Tarín, Siovas, Kevin; Jonathan Silva, Ruibal (Eraso, min.62), Rubén Pérez, Amadou; y Guerrero (Assalé, min.83).



Árbitro: Prieto iglesias (Navarra). Expulsó en el minuto 28 al entrenador de porteros del Leganés por protestar una acción de juego y mostró tarjeta amarilla al técnico Javier Aguirre. Amonestó a Cote, León, Diop, Correa, Charles, Bustinza, Kevin, Siovas y Cuéllar.



Incidencias: partido de la trigésima quinta jornada disputado en Ipurúa a puerta cerrada.