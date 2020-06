Virginia Torrecilla se retira del fútbol para someterse a un tratamiento

La futbolista Virginia Torrecilla ha anunciado este lunes en sus redes sociales que deberá retirarse del fútbol durante un tiempo para someterse a un tratamiento. La jugadora mallorquina del Atlético de Madrid fue operada de un tumor de la cabeza. «Gané el partido más importan de mi vida», aseguró en aquel momento.

La deportista ha compartido un vídeo en Instagram en el que explica cómo se encuentra y cómo afronta el futuro. «Muchos de vosotros me habéis preguntado cuándo será mi vuelta al verde, el caso es que me voy a tener que someter a un tratamiento durante varios meses y eso quiere decir que tendré que apartar el fútbol durante un largo tiempo», ha explicado.

«Ante todo está la salud y todo esto se hace para que yo pueda volver lo mejor posible. La operación fue un éxito, pero tengo que hacer todo esto porque el tumor era maligno. Lo que estoy viviendo es algo increíble y sé que soy una afortunada por cómo se han dado las cosas», ha asegurado.

«Este año no podré jugar, pero sé que volveré. Tras la operación fui al hospital y me dijeron que quizás no volvería a ser nunca jugadora profesional, fue un palo muy duro, pero a medida que han ido haciendo más pruebas, me han asegurado que tengo muchas posibilidades de volver y eso, para mí, es muy bonito. Durante todo este tiempo tendré que ser una fan más y estaré animando desde fuera», ha dicho la mallorquina.