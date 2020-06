Piqué representa al Barcelona ante el Gobierno y Sergio Ramos les da plantón

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, la presidenta del Consejo Superior de Deportes (CSD), Irene Lozano, y el director del Centro de Alertas y Emergencia Sanitarias, Fernando Simón, han felicitado a los futbolistas profesionales por su comportamiento «ejemplar» ante la pandemia de la COVID-19.

Así lo han hecho en la reunión telemática que mantuvieron este martes con los jugadores de LaLiga Santander Gerard Piqué, del FC Barcelona; Dani Carvajal, del Real Madrid; Asier Illarramendi, de la Real Sociedad; y Jorge 'Koke' Resurrección, del Atlético de Madrid, a los que han agradecido su responsabilidad durante las últimas semanas.

A la cita estaba previsto que acudiese también el capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, sin embargo no fue así. El futbolista dio plantón al Gobierno. El periodista de la Cadena SER Antonio Romero ha asegurado en El Larguero que «Ramos no fue porque no quería salir en la foto por motivos personales que tienen que ver con discrepancias personales de cómo se ha llevado los dos últimos meses de negociación».

«No ha querido brindarse a un acto que ha sido bienvendido pero que ha sido más propaganda que otra cosa. Ha dicho que no estaba para eso», añadió el comunicador.

Durante el encuentro, el ministro Salvador Illa destacó su «comportamiento ejemplar» durante los momentos más difíciles de la pandemia, y les ha pedido que sigan mostrando ese mismo ejemplo a toda la sociedad, ya que «son un referente especialmente para los más jóvenes».

Illa ha calificado de «hito» el retorno de LaLiga Santander y LaLiga SmartBank en las próximas semanas, un hecho por el que ha querido mostrar su agradecimiento a todas las partes involucradas que han trabajado para propiciar que sea una realidad.

Por su parte, Irene Lozano, impulsora del encuentro, ha recordado que la sociedad está necesitada de inyecciones de moral y que el retorno de la competición y la actitud de los futbolistas van a propiciar un impulso en el ánimo de la ciudadanía.