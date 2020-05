Virginia Torrecilla, operada con éxito de un tumor en la cabeza

La futbolista mallorquina que milita en el Atlético de Madrid, Virgina Torrecilla, ha anunciado este jueves a través de la red social Twitter que ha ganado «el partido más importante de mi vida». La deportista durante estas últimas horas ha sido operada de un tumor en la cabeza superándolo con éxito. La futbolista internacional absoluta sorprendió a todos al anunciar que había sido intervenida de una operación y utilizó el símil del partido más difícil de toda su existencia. «Si antes vivía la vida, ahora la viviré el doble», manifestaba en la red social.

Virginia sufrió unos fuertes dolores cervicales la pasada semana y por este motivo decidió llevar a cabo un TAC para conocer exactamente cuál era el alcance de las molestias. Al ver el resultado los especialistas decidieron operar de urgencia. Eso sucedió el día 14 de este mes y el 18 pasó por el quirófano. Afortunadamente todo salió bien y la futbolista en estos momentos se está recuperando de forma satisfactoria.

Gane el partido más importante de mi vida, gracias a vosotr@s! ??

y que sepáis que esto es el principio de algo grande, por que me ha gustado ganar! ?? pic.twitter.com/0FyMhwgG0n ? virginia torrecilla (@VirginiiiaTr) May 21, 2020

Este jueves la jugadora de Son Servera publicaba una fotografía suya con la venda en la frente y el pulgar de su mano izquierda hacia arriba y además con su semblante alegre y feliz, lo que indica la enorme fuerza y carácter que atesora la futbolista mallorquina

Virginia reunió fuerzas también para publicar un vídeo donde relataba su experiencia. «En primer lugar quería decir la verdad por mi parte, es algo que os debo. Hace hoy justo una semana volví a Madrid con dolor de cabeza y cervicales, me hicieron un TAC y el resultado fue que me encontraron un tumor, cuando lo vieron pensaron que no era maligno, ya era algo positivo y para mí imaginad lo que era eso. Para mí que vivo la vida intensamente imaginad lo que fue», explicaba Virginia.

«En cuanto me lo dijeron −proseguía— me tuve que ir a la Universidad de Navarra para ir a operarme porque de ser pequeño el tumor ya no lo era tanto y me ingresaron de inmediato. Estuve varios días y al final todo fue genial. La operación ha sido un éxito y sobre todo con la evolución que tengo, eso es superimportante y me quedo con ello», relataba. «Quiero decir que lo hago público porque es algo muy importante para las personas que tienen enfermedades y luchan su día a día. Nunca hubiera imaginado que pasaría algo así y me tocó. Quiero mandar mucha fuerza a todo el mundo, se sale de cualquier cosa y todo lo que se necesita son ganas y fuerza. Todo está pasado, he superado un tumor y si antes vivía la vida, ahora viviré el doble. Gracias a mis padres, familiares, amigos a mi doctor Javi y al Atlético de Madrid que lo ha dado todo por mí», manifestó en un emotivo vídeo la futbolista de Son Servera.