La RFEF insiste en los playoffs exprés

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) insiste en disputar los playoffs exprés para decidir los ascensos a Segunda y Segunda División B. El organismo que preside Luis Rubiales ha trasladado este miércoles a los responsables de las territoriales su intención de cancelar las ligas y desarrollar un formato en sede única y a partido único entre los equipos que ocupaban las cuatro primeras plazas cuando se detuvo la competición.

Sin descensos ni más jornadas ligueras, el Atlético Baleares, según este proyecto, se jugará el ascenso a Segunda con el Logroñés, el Castellón o el Cartagena. En una sede única, con Pinatar Arena o la Ciudad Deportiva de las Rozas como posibles escenarios, y a un partido se resolverían las dos primeras plazas de ascenso entre los líderes de los cuatro grupos. Los perdedores se las verían con los supervivientes de la primera ronda de cruces entre segundos, terceros y cuartos entre los que se encuentran la UD Ibiza y la Peña Depportiva.

Por el momento se aplaza la opción planteada del ascenso directo de los cuatro primeros clasificados. El Consejo Superior de Deportes reflejó que las federaciones deportivas decidían la manera de terminar sus campeonatos, pero no les proporcionó el blindaje jurídico ante posibles reclamaciones para tomar medidas drásticas como acabar con las competiciones. En caso de no poder disputarse por una negativa de Sanidad o por no ser viables, ascenderían los cuatro primeros

Cada territorial disputará su propia fase de ascenso a Segunda B y también en sede única y como si de una final a cuatro se tratase. Cabe destacar que esta situación provocaría que la próxima temporada habría 98 equipos en el tercer escalón del fútbol nacional, que más adelante abordaría una gran reestructuración. El Poblense, como líder del grupo balear, tendrá una ligera ventaja en este formato que llevará a CD Ibiza, Mallorca B y Felanitx como aspirantes. El Poblense tendría suficiente con un empate para seguir adelante y como primer clasificado las vería en primera instancia con el Felanitx, que marchaba cuarto cuando la pandemia del coronavirus obligó a detener la actividad.