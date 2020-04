Dani Nieto, papá en la distancia por el coronavirus

La pandemia del coronavirus ha separado al futbolista mallorquín Dani Nieto y a su mujer Paula en el momento más especial de sus vidas. El jugador calvianer milita en el Independiente del Valle de Ecuador y reside en la localidad de Cumbayá, a unos quince minutos de Quito. Su esposa vive en Soria, a unos 8.859 kilómetros de distancia, y se encuentra en la recta final de su embarazo. De hecho, sale de cuentas a finales de este mes y el mayor deseo de Nieto es conseguir un vuelo a España para asistir al nacimiento de Gael, el primer hijo de la pareja.

«Todavía no he pedido permiso por cómo está toda la situación. Mi hijo nacerá pronto y estoy a la espera de ver cómo transcurre todo porque no hay vuelos comerciales para poder ir a España. Creo que el primer avión disponible es el 1 de mayo y voy a ver si puedo encontrar un vuelo antes, pero lo veo complicado», apunta el exjugador de Barcelona B, Espanyol B, Eibar Numancia o Alcorcón.

También comentó que la situación se está complicando sobre todo en Guayaquil, por la cantidad de fallecidos y contagiados por el virus: «Las medidas de restricción para contener la propagación del coronavirus en Ecuador se endurecieron hace ya dos semanas. Hay toque de queda desde las 14:00 hasta las 05:00. Nosotros llevamos un mes sin entrenar ni nada. De momento nos dicen que todo abril no entrenaríamos y que sería a principios de mayo».

Sobre la situación de su mujer, se muestra preocupa por el tema de los vuelos. «Decidimos que mi mujer diera a luz allá en España, en Soria porque es de allí y está con toda su familia. Nos fuimos los dos en diciembre, pasamos el Año Nuevo allá y ella se quedó. Lo he hablado con Independiente del Valle y con el míster -el español Miguel Ángel Ramírez- y no es que no me dejen, sino que no hay aviones», subrayó.

La situación en Soria, donde su mujer dará a luz, también es complicada. «No hay demasiada ayuda para la gente en los hospitales», apunta Nieto. De hecho, Soria comienza a trasladar pacientes de coronavirus a hospitales de otras zonas para aliviar su UCI, que se encuentra desbordada.

Mientras espera que se arregle la situación y que pueda conseguir un vuelo con destino a España antes del nacimiento de su primer hijo, Nieto apenas sale de casa para lo estrictamente necesario.

El futbolista mallorquín, que recaló en la Liga ecuatoriana el pasado mes de agosto, se proclamó campeón de la Copa Sudamericana con Independiente del Valle, donde ha logrado la continuidad y regularidad en el juego y se ha convertido en uno de los ídolos.

Ahora, el mejor gol de Nieto sería acompañar a su mujer en el nacimiento de su hijo Gael.