Guti: «Si alguien encuentra una imagen mía en una discoteca de Almería presento mi dimisión»

El exjugador madridista y actual entrenador del Almería, José María Gutiérrez 'Guti', vive un momento complicado al mando del conjunto andaluz. No solo por sus resultados, este viernes perdieron por 2 a 3 contra el Huesca y ya son cuatro partidos seguidos sin lograr una victoria, sino también por los rumores que lo situaban hace varios días junto a jugadores de la plantilla de fiesta en un local de Almería.

Sin embargo, el técnico madrileño quiso aclarar de forma tajante todos los rumores en la radio del club. «Han sido unos días difíciles para mí y para mi familia. Esa etiqueta que pude tener en un pasado vuelve otra vez a sumarse, pero yo estoy muy tranquilo. Mi vida es ordenada, me levanto pronto para estar con mi hijo, ir al trabajo, volver con mi familia... No tengo tiempo para nada más» explicó Guti.

Y no solo eso, el entrenador del Almería añadió que «si alguien encuentra una imagen mía en algún lugar de Almería, no solo con los jugadores, sino yo solo, en una discoteca, presento mi dimisión y devuelvo todo el dinero que me ha dado el Almería hasta ahora. No he estado nunca con los jugadores. Tengo la conciencia tranquila».