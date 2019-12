Tsunami asegura que el dispositivo policial ha impedido una «gran acción» en el Camp Nou

Tsunami Democràtic ha asegurado que la actuación policial durante el Clásico entre el FC Barcelona y el Real Madrid de este miércoles ha impedido una «gran acción» prevista en el campo y en las gradas del Camp Nou.

En un mensaje en Telegram, Tsunami puntualiza que no pone excusas y que no ha sido un fracaso porque «la gente no ha fallado y sigue teniendo claro que esto continúa mientras no haya autodeterminación, derechos y libertad».

En este canal, detallan que la acción estaba pensada en varias fases: la primera consistía en el acaparamiento del foco mediático y el lema 'Spain, sit and talk', dejar en evidencia al Estado y la convocatoria de protesta, la que creen que se ha logrado con éxito.

La segunda fase era que el mensaje 'Spain, sit and talk' estuviera presente en el campo y en las gradas: «Dos grandes pancartas, centenares de miles de personas con cartulinas y decenas de lanzadores de pelotas amarillas han hecho ver y oír el lema en todo el mundo, a pesar de la censura», remarcan.

Afirman que Tsunami ha tenido desde sus inicios el objetivo de recuperar «la agenda y la autoestima», y considera que ha tomado la iniciativa y ha marcado cuál es el camino para resolver el conflicto político de Catalunya, por lo que cree que está consiguiendo su meta gracias al compromiso de miles de personas.

Asimismo, advierten de que la fuerza de la gente no termina este miércoles, y que acción tras acción se consolida, y recuerdan que «la solución es terminar con la discriminación política de los catalanes que quieren ejercer su derecho a la autodeterminación».