El odio entre el nazi Zozulia y los Bukaneros del Rayo Vallecano, a través de las redes

Este pasado fin de semana vivimos un hito histórico en el mundo del fútbol español ante la suspensión del primer partido por razones de odio. La cuestión viene de lejos, pues el futbolista Roman Zozulia y el Rayo Vallecano viven una relación tormentosa desde que el fichaje del jugador ucraniano por el equipo madrileño se frustrara al conocerse las inclinaciones abiertamente nazis y de extrema derecha del ahora delantero del Albacete.

Este pasado fin de semana se vivió un episodio más del serial. La grada del grupo rayista antifascista Bukaneros vertió insultos en contra del ucraniano durante toda la primera parte del encuentro que los citó en Vallecas. Se solicitó por megafonía a los seguidores del fondo que no cantaran «Roman Zozulia puto nazi», y el partido acabó siendo suspendido.

El presidente del Rayo, Raúl M. Presa dijo haber hablado con el futbolista y darle «un abrazo, porque es un ser humano y merece respeto». Mientras tanto, en zona mixta, Zozulia no rebajó un ápice la tensión, y declaró que «no me insultan por ser nazi, que lo soy; me insultan porque sé leer y me ducho todos los días. Eso en este barrio de chusma está mal visto».

Toda esta tensión se trasladó a las redes sociales, en las que numerosos comentarios aparecieron al respecto:

Casi 3 años han tenido los Bukaneros de Vallecas para preparar cánticos contra Zozulia y han acabado cantando 'Zozulia puto nazi'. 🤔 — Albacetista (@AlbaceteABP2015) December 15, 2019

Tremendo orgullo del @AlbaceteBPSAD. Por dar EJEMPLO mundial de que no todo vale, que los FASCISTAS que no respetan y encima van de éticos es la mayor amenaza. De frente contra los que quieren imponer su ideología autoritaria, y con mentiras. ¡Zozulia siempre en mi equipo! — Rubén Oliva (@rubenolivag) December 15, 2019

CON EL A LA PUTA GUERRA SI HACE FALTA pic.twitter.com/qc0BxGrewg — Soldado De Roman Zozulia (@Santi31312419) December 15, 2019

Según algunos aficionados del Rayo llamar a Zozulia “puto nazi” es solo decir la verdad. Supongo que entenderán con la misma naturalidad que otros pensemos que es un insulto inadmisible como tantos otros en los estadios. Cuando se paren más partidos estaremos más cerca del cambio — Nacho Aranda (@arandatv) December 15, 2019

Con el 18 en su camiseta, el 14 y el 88 en el marcador que señala, este es Roman Zozulia, nazi al que en Vallecas están llamando nazi. Por megafonía amenazan con suspender el partido y sus compañeros se niegan a saltar al campo. El nazismo protegido en España. Vergüenza. pic.twitter.com/1brjSaCRuN — Ludópata Rehabilitado (@LudopataR) December 15, 2019

Hay que reconocer que lo de "puto" ha sido gratuito y pasarse. pic.twitter.com/9hLLIavTdo — Quique Peinado (@quiquepeinado) December 15, 2019

Manda narices que la primera vez que se suspende un partido por insultos en España haya sido por llamar nazi a un nazi. #Zozulia — Juan Gutiérrez (@Juan_Guti) December 16, 2019

Yo no se si Zozulia es un nazi, aunque visto lo visto lo parece. Lo que si se es que a Griezmann le desearon la muerte hace nada, hay cantos racistas muy a menudo o insultos machists a arbitrAs y se siguió jugando como si nada. ¿depende del insulto se suspende o no? — Viking FCB (@vikingFCB) December 16, 2019

Asesinan a Jimmy y se juega; "Griezman muerete", "Ea ea ea Puerta se marea", "Viva el puñal que mato al guarro de la Real", se le tiraron platanos a jugadores de color, todo esto en un mismo campo y NUNCA hicieron nada. Ahora suspenden un partido por cantar "Zozulia puto nazi". — Fraan. (@FranDepor21) December 15, 2019

Hay insultos racistas cada domingo en los campos de fútbol y no pasa nada. Hay insultos a los árbitros cada domingo y no pasa nada. Hay ultras en el fútbol y no pasa nada. Hoy suspenden un partido en Vallekas porque los bukaneros han llamado nazi a Zozulia. Es tremendo. — Ramón Espinar (@RamonEspinar) December 15, 2019