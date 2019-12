La televisión china cancela un partido del Arsenal por un comentario de Özil

El partido de la Premier League de este domingo entre el Arsenal y el Manchester City no se verá en China. Y es que la televisión pública CCTV ha decidido cancelar la emisión del encuentro por un comentario del jugador del Arsenal Mesut Özil en el que criticaba la política del país asiático hacia su minoría musulmana uigur.

El periódico Global Times dijo en su cuenta de Twitter que la CCTV tomó esta decisión porque los comentarios del exjugador del Real Madrid habían «decepcionado a los fans y a las autoridades gubernamentales».

China's State-run CCTV removed @Arsenal's Sunday match against @ManCity from its broadcast schedule, after Arsenal star @MesutOzil1088's false comments on Xinjiang disappointed Chinese fans and football governing authorities. Online broadcaster PPTV may also stop airing the game. pic.twitter.com/Ly1WQtcqGg