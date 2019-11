Robert Moreno: «Se me etiqueta con algo injusto, por algo que no soy»

El técnico Robert Moreno respondió este jueves al seleccionador español Luis Enrique Martínez y se sintió dolido por las formas del discurso de éste últimos, ya que considera que se le etiqueta «con algo injusto, por algo» que no es.

«Es un momento desagradable. Esto no es lo que hubiera querido», dijo Roberto Moreno en una comparecencia en la que no admitió preguntas y en la que recalcó que «no había tomado ninguna decisión» en la selección sin consultar con el resto del equipo técnico.

«No se por qué (Luis Enrique) no me quiere en su equipo (técnico) y no sé si lo sabré nunca», comentó Robert Moreno, quien quiso responder a Luis Enrique porque «en este puzzle faltaban mis piezas».

Este miércoles Luis Enrique Martínez tachó de «desleal» a Moreno, su ayudante en su primera etapa como seleccionador y posteriormente sustituto suyo cuando abandonó el cargo por la enfermedad de su hija -que falleció-, para justificar que no iba a contar con el catalán para su equipo técnico. «La ambición sin medida no es una cosa que quiera que tenga nadie de mi staff», insistió el asturiano.