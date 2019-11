Festín de España para asegurarse ser primera de grupo

7 - España: Pau López; Jesús Navas, Raúl Albiol, Sergio Ramos (Pau Torres, m.60), Bernat; Thiago Alcántara, Rodri, Santi Cazorla (Alcácer, m.53); Gerard Moreno, Morata (Dani Almo, m.66), Sarabia.

0 - Malta: Bonello; Corbolan (Micallef, m.33), Jonathan Caruana, Agius, Muscat, Pisani (Grech, m.75); Paiber, Vella, Muscat (Tristan Caruana, m.63) , Mbong; Nwoko.

Goles: 1-0, M.23: Morata. 2-0, M.41: Cazorla. 3-0, M.60: Pau Torres. 4-0, M.62: Sarabia. 5-0, M.68: Dani Olmo. 6-0, M.71: Gerard Moreno. 7-0, m.85: Jesús Navas

Árbitro: Viktor Kassai (Hungría).

Incidencias: Partido de la novena y penúltima jornada en el grupo F de la fase de clasificación para la Eurocopa 2020 disputado en el estadio Ramón de Carranza ante unos veinte mil espectadores (19.773) que llenaron sus gradas. La selección española estrenó la nueva camiseta que utilizará en la Eurocopa. Antes del encuentro fue homenajeado Sergio Ramos, que, con 169 partidos, es el futbolista que más ha jugado en la absoluta.

La selección española se dio un festín este viernes en el estadio Ramón de Carranza y goleó con absoluta facilidad a Malta (7-0) en la novena y penúltima jornada de la fase de clasificación para la Eurocopa 2020, con lo que los de Robert Moreno se aseguran ser primeros de grupo.

Tras el 2-0 de la primera parte, el combinado español se desmelenó en la segunda parte y además, con la especial alegría para Pau Torres y Dani Olmos, quienes debutaron y que a los pocos minutos de ingresar al campo también lograron sus primeros goles con la absoluta.

Robert Moreno, con el pase a la Eurocopa ya asegurado, afrontó el choque con muchas rotaciones entre sus elegidos y entre ellos tuvo la oportunidad de debutar como titular, y en un partido oficial, el meta catalán Pau López, con lo que se quedaron en el banquillo los dos que han alternado hasta ahora, David de Gea y Kepa Arrizabalaga.

El meta catalán, ahora en el Roma tras pasar antes por el Espanyol y la pasada campaña por el Betis, le esperaba un partido tranquilo ante la mermada potencial del rival.

Más problemas ofensivos tuvieron en el arranque los españoles, que como se preveía se encontraron a un rival tremendamente replegado ante el meta Henry Bonello, hijo de aquel que encajó los históricos doce tantos logrados por España (12-1) en el Villamarín de Sevilla en diciembre de 1983.

El recurso de abrir espacios por la derecha con Jesús Navas y por la izquierda con Juan Bernat atosigaron a Malta, que con el paso de los minutos vio cómo el rival le apretaba cada vez mas.

Tardó el equipo de Robert Moreno veintitrés minutos en abrir el marcador y fue Morata a la salida de un córner el que lo consiguió, con lo que el madrileño volvió a mostrar que está en vena de acierto ante gol con una gran racha ante las metas rivales de siete partidos seguidos marcando.

El 1-0 no cambió nada, España nunca cejó en querer más y Malta prácticamente no salió de su campo, con lo que solo era cuestión de tiempo y acierto el que llegaran otros goles.

Gerard Moreno marcó poco después tras una gran parada de Bonello a remate de Sergio Ramos, pero el colegiado húngaro Viktor Kassai lo anuló por fuera de juego previo en un partido en el que no se utilizó el VAR.

El que sí valió fue el de su compañero de equipo en el Villarreal Santi Carzola, quien culminó una magnífica jugada trenzada de los españoles con un remate muy pegado a un poste cuando acababa la primera parte.

La selección española volvió a vivir desde el inicio del segundo período en el área maltesa e incluso Robert Moreno incluyó a otro delantero, Paco Alcácer, para tener mas potencial en el intento de goleada.

A Pablo Sarabia le quitó un tanto Jonathan Caruana, quien despejó de cabeza bajo palos con el meta batido y después Gerard Moreno falló una clara, pero fue el debutante Pau Torres, al minuto de ingresar en el campo, el que hizo el tercero.

El buen juego del exsevillista Sarabia tuvo premio después, al igual que Dani Olmo, quien, como Pau Torres, debutó con la absoluta y poco después de entrar marcó.

Prácticamente entraban los goles en cada avance de España frente a una Malta ya entregada y que miraba más al reloj del videomarcador que se estrenaba en el Carranza que al césped en busca de que se acabara el partido.

Fueron siete goles, incluido uno de Jesús Navas, un jugador especialista en asistencias mas que en marcar, y todo viéndolo por detrás un espectador mas como fue Pau López.