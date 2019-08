El Barcelona supera por la mínima al Nápoles

El Fútbol Club Barcelona se hizo este miércoles con el triunfo por 2-1 en el primero de los dos amistosos que le medirán en los Estados Unidos al Nápoles italiano, un duelo abierto con ocasiones para ambos y donde sobresalió el portero Neto Murara.

El guardameta brasileño fue sin duda uno de los protagonistas del triunfo azulgrana en el Hard Rock Stadium de Miami, con paradas de mérito que ayudaron a una defensa que no estuvo demasiada fina, aunque Ernesto Valverde probó con una muy novedosa durante más de una hora de partido con Wague, Umtiti, Todibo y el debutante Junior Firpo.

Como era de esperar por el tinte del encuentro y el perfil de ambos equipos, el amistoso fue muy animado desde el pitido inicial, con ocasiones para los dos equipos, sobre todo para los de Carlo Ancelotti donde los españoles Fabián Ruiz y José Callejón fueron titulares. Pero Neto ya demostró desde el inicio que va a mostrar todas sus cualidades para intentar ponerle difícil la decisión a su técnico sobre la portería y ya en la primera parte dejó una parada de mucho mérito a bocajarro ante Lorenzo Insigne en una de las mejores oportunidades para el equipo italiano, que gozó de otra muy clara de Mertens, que no acertó a empujar cerca de la portería un buen pase de Callejón.

El Barça, que dispuso un tridente ofensivo formado por Griezmann, Luis Suárez y el canterano Carles Pérez y donde no jugaron ni Philippe Coutinho, cuyo futuro sigue en el aire, ni Arturo Vidal, no le perdió la cara al partido y también puso a prueba a Meret antes de adelantarse en el marcador en los compases finales del primer acto gracias a un disparo colocado de Sergi Busquets. La alegría no duró demasiado al campeón español porque Umtiti no pudo evitar introducir en su portería otro 'pase de la muerte' de Callejón antes del descanso.

Tras este, el partido continuó igualado y fue el portero del conjunto napolitano el que quiso ser protagonista con una buena doble parada ante el canterano Abel Ruiz. Valverde cambió todo el frente de ataque y metió a Ousmane Dembélé, que envió al palo una buena maniobra desde fuera del área.

El Nápoles, por su parte, replicó con el polaco Arkadiusz Milik, que entró en la segunda mitad y que fue una continua amenaza para una zaga que mejoró algo con la entrada de Gerard Piqué. El delantero disparó cruzado primero ante Neto y luego se topó con una espectacular mano abajo del brasileño cuando se disponía a celebrar el 1-2.

El '9' de Carlo Ancelotti tuvo otro muy clara, pero eligió rematar con el pecho en vez de con la cabeza y su pelota se fue por encima del larguero. Esa buena oportunidad fue la antesala del gol victorioso del croata Ivan Rakitic, que empalmó con su habitual precisión un balón perdido al borde del área en el minuto 78. Los dos equipos se volverán a ver las caras este sábado en Michigan.

«Era un rival de 'Champions' y con buenos jugadores, y ha sido un partido abierto. Hemos sufrido por momentos porque ellos arriba tienen mucha calidad, pero también les hemos generado problemas. La idea es hacer otro once el sábado», expresó Valverde a los medios oficiales del Barça tras el partido.