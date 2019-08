Diego Forlán anuncia su retirada a los 40 años

El veterano delantero uruguayo Diego Forlán, exjugador del Atlético de Madrid y del Villarreal y uno de los mejores goleadores del siglo XXI, confirmó su retirada deportiva a los 40 años y después de no jugar desde mayo del 2018. «No ha sido fácil, no quería que llegue el momento, pero sabía que iba a llegar. He decido dejar de jugar de manera profesional al fútbol», confesó Forlán en una entrevista a la cadena de su país 'Telemundo', donde reconoció que «hace poco» tuvo una oferta para «jugar».

Sin embargo, el 'Cachavacha' se puso «excusas» y «más selectivo». «Sabía que estaba llegando el momento y con los nacimientos de Luz y César prioricé quedarme en Uruguay, aunque tenía ofertas para jugar fuera», añadió. «Soñaba con ser jugador y para lo que viví en estos 21 años no tengo palabras, nunca me lo imaginé. Es muchísimo, mucho más que lo que soñé de niño», sentenció el veterano atacante, que comenzó su carrera en Independiente de Avellaneda antes de dar el salto a Europa.

Así, tras jugar en el Manchester United inglés de 2002 a 2004, ganando principalmente una Premier y una FA Cup, llevó sus dotes goleadoras a la Liga española, primero en el Villarreal, donde fue capaz de conquistar la primera de sus dos 'Botas de Oro', en 2004-2005, al anotar 25 goles. En el 'Submarino Amarillo' permaneció hasta 2007 cuando fue fichado por el Atlético de Madrid donde permaneció cuatro temporadas y ganó otro trofeo al máximo goleador de Europa, en la campaña 2008-2009 con 32 dianas.

Como rojiblanco ganó en 2010 la Liga Europa, anotando el tanto de la victoria ante el Fulham inglés en los minutos finales de la prórroga, y la Supercopa de Europa ante el Inter, y disputó un total de 198 partidos oficiales, con 96 tantos. Ese año fue sin duda uno de los más recordados de su carrera porque con su selección alcanzó el cuarto puesto en el Mundial de Sudáfrica anotando cinco goles y siendo proclamado 'Balón de Oro' del torneo. En 2011, también ayudó a la 'celeste' a conquistar la Copa América.

Precisamente, el conjunto interista fue su siguiente destino para un Forlán que a partir de ahí inició una pequeña cuesta abajo que le llevó a volver a Sudamérica (Internacional), Japón (Cerezo Osaka), Uruguay (Peñarol), India (Mumbai City) y, finalmente, Hong Kong (Kitchee). Desde mayo de 2018 llevaba sin jugar.