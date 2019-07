Murthy y Alemany concluyen la reunión sin resolver su futuro

El presidente del Valencia, Anil Murthy, y el director general de la entidad, Mateu Alemany, han permanecido durante casi cinco horas reunidos en la sede del club y han abandonado la misma sin hacer declaraciones ni resolver el futuro del segundo.

Murthy llegó pasadas las 14:30 horas a las oficinas del Valencia, junto al estadio de Mestalla, donde le esperaba desde casi cuatro horas antes Alemany, quien podría abandonar el club por discrepancias con el máximo accionista, Peter Lim, en la gestión deportiva de la entidad.

Sin embargo, el presidente del Valencia ha abandonado las dependencias del club poco antes de las 19:00 horas sin hacer declaraciones a los medios de comunicación ni esclarecer el futuro del hasta ahora director general de la entidad.

Murthy fue insultado por algunos aficionados al marcharse de la sede del Valencia, tal y como había ocurrido unas horas antes a su llegada a la cita con Alemany.

Por su parte, el director general del Valencia abandonó las oficinas una hora después y recibió el apoyo de los pocos seguidores que todavía esperaban la salida de Alemany.

A las oficinas del Valencia también había acudido por la mañana el responsable deportivo del Valencia, Pablo Longoria, cuyo futuro también está en entredicho.

En principio, está previsto que Murthy y Alemany continúen las conversaciones durante la jornada del martes para tomar una decisión definitiva al respecto de la continuidad del director general.

Declaraciones de Alemany

Alemany señaló a su salida del club que es positivo que haya habido un diálogo para buscar soluciones y apuntó que el martes volverán a reunirse.

«Es positivo que haya dialogo, que se hablen las cosas y que se busquen soluciones cuando hay problemas, pero se tienen que solucionar», apuntó.

El ejecutivo, que aseguró que «siempre me he visto en el Valencia, siempre he querido siempre estar aquí», apuntó que el talante de la propiedad del Valencia «no es diferente, creo que ellos piensan igual que yo, lo mejor para el club, en esa visión debemos buscar puntos de coincidencia».

Cuando se le preguntó si cree que en el caso de que finalmente sea destituido de su cargo el entrenador Marcelino García Toral podría presentar su dimisión señaló que «espero que no, espero que Marcelino se quede».