Sergio Ramos anuncia que seguirá en el Real Madrid, donde está «muy a gusto»

Sergio Ramos, capitán del Real Madrid, seguirá en el club madrileño, con el que tiene contrato hasta el 30 de junio de 2021, según anunció en una conferencia de prensa que tuvo lugar en la Ciudad deportiva madridista de Valdebebas. Ha manifestado que «estoy muy a gusto aquí y es donde me gustaría retirarme».

Sergio Ramos, de 33 años y que llegó desde el Sevilla al Real Madrid en verano de 2005, siendo el primer fichaje español de la primera etapa de Florentino Pérez como presidente madridista, tenía una importante oferta económica de un club chino.

«Quiero dejar muy claro mi futuro, que se ha especulado muchas cosas, soy madridista y me quiero retirar aquí», dijo Sergio Ramos, que añadió que si sale del club le gustaría hacerlo por la puerta grande.

El objetivo de esta comparecencia era para aclarar el futuro del central andaluz, que en los últimos días ha sido el centro de atención por su petición para dejar el club tras recibir una oferta del fútbol chino.

«No tiene nada de importancia. (Ramos y su hermano, su representante) Pidieron verme y me dijeron que había una oferta muy buena de un club chino y que no pueden pagar transfer. Le dije que eso no podía ser y que ya hablaríamos con el club chino. Es imposible que podamos dejar que el capitán se vaya gratis, sentaría un precedente terrible», declaró a principios de semana Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, en una entrevista en el programa 'El Transistor' de Onda Cero.