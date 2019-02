El crecimiento de Rodado

Ángel Rodado vivió el verano pasado la cara menos agradable para un futbolista joven con una proyección enorme y que se ve interrumpida por las circunstancias del fútbol. Tras finalizar contrato en el Mallorca y mostrarle el club rojillo la puerta de salida se vio sin equipo y el Santa Catalina le dio cobijo para mantener su estado de forma. El representante Miquel Riera tomó las riendas de la situación cuando apenas quedaban varios días para echar el cierre al mercado de verano y en tiempo récord le puso sobre la mesa las propuestas del filial del Valladolid y del UD Ibiza, club comandado por Amadeo Salvo.

La intención del jugador era seguir su progresión lo más cerca posible de la Isla y la posibilidad del equipo dirigido ahora por Palop era una excelente oportunidad. No se equivocó ni el jugador ni el agente y el futbolista está experimentado una progresión enorme en la categoría de bronce.

Siete goles

Arrancó la temporada a la sombra de Marco Borriello, pero el peso de la lógica acabó imponiéndose y Rodado lleva ya disputados 23 partidos con 7 goles marcados.

En apenas unas semanas su nombre ha empezado a sonar con fuerza en diferentes direcciones deportivas de varios clubes españoles y es que la juventud del futbolista unido a los pasos adelante que da semana a semana no están pasando desapercibidos.

Resulta especialmente difícil de asimilar cómo el Mallorca dejó escapar a un futbolista que maduró en Son Bibiloni y cuyo comportamiento dentro y fuera del campo no podía ser mejor. Incluso con el equipo en Segunda B el jugador no llegó a debutar, pese a que estuvo a las puertas de hacerlo ante el Lleida.

El año pasado firmó 32 goles en Tercera. Pero hay vida en el fútbol más allá de Son Bibiloni y del Real Mallorca y así lo entendió Rodado que en el Eivissa se está convirtiendo en un futbolista importante. Además, ha podido enrolarse en un proyecto de primer nivel y que tiene el claro objetivo de ascender a Segunda A esta temporada y a partir de ahí ya se verá. Amadeo Salvo lo tiene claro. Aspira a lo máximo.