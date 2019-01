Amazon anuncia una docuserie sobre Sergio Ramos

Amazon Prime Video ha anunciado este miércoles que está produciendo una nueva docuserie en español sobre Sergio Ramos, capitán del Real Madrid y de la selección española de fútbol.

Muy feliz por contaros esta noticia. Súper proyecto con @PrimeVideo Estará disponible en exclusiva en Amazon Prime. ¡Ya os iré contando!

Very pleased to bring you this news. New project with #AmazonPrimeVideo

coming soon, exclusively available on Prime Video. Stay tuned! pic.twitter.com/Sc3twKIeTf