Xabi Alonso: «Voy a seguir hasta el final»

El exfutbolista Xabi Alonso afirmó a la puerta de la Audiencia Provincial de Madrid, tras la suspensión de la vista de su juicio por presunto fraude fiscal, que seguirá hasta el final para demostrar su inocencia.

«Si tengo la convicción y la confianza en que he hecho todas las cosas bien, en que he colaborado desde el principio y en que nunca he ocultado nada, tengo que defenderme y confiar en la justicia. Por eso hasta aquí he llegado y voy a seguir hasta el final», señaló.

«Estaría preocupado si pensara que tengo algo que ocultar o que algo no lo he hecho bien. Como no es así, sigo para adelante», declaró ante los medios de comunicación a la salida de la Audiencia.

En la misma línea, el exjugador del Real Madrid y de la selección española manifestó: «Previamente tanto en Fiscalía como el anterior juzgado me absolvieron y por eso sigo aquí, defendiendo mi inocencia hasta el final y confiando en la justicia"

Alonso explicó lo sucedido en el interior de la Audiencia: «El tribunal ha decidido que tiene que valorar si son competentes para enjuiciar esta causa. Tengo que respetar la decisión que tengan que tomar, lo que valoren, y seguir confiando en la justicia. Ahora hay que esperar».

«Yo confío en la justicia», insistió. «Cada caso es diferente y el mío lo están valorando, lo están estudiando. Y ya está. Ahora hay que esperar», indicó el exjugador.

Durante la mañana acudió asimismo al recinto su excompañero en el club blanco Cristiano Ronaldo, quien llegó más tarde y se marchó antes que él. Pese a que coincidieron un tiempo dentro, el jugador vasco dijo que no le había visto: «No he visto a Cristiano, estábamos en diferentes salas».