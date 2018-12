Modric: «Simeone tiene la necesidad constante de menospreciar al Real Madrid»

El centrocampista del Real Madrid Luka Modric ha asegurado que el entrenador del Atlético, Diego Pablo Simeone, tiene «la necesidad constante de menospreciar» al conjunto blanco y sus jugadores con una «tesis populista» sobre su «favoritismo» en los grandes estamentos, y no deja de «insinuar acciones que no son reales y que explicarían los éxitos» del equipo madridista.



«Estoy realmente de acuerdo con que Simeone mantenga que su jugador es el mejor -Griezmann-, pero tiene la necesidad constante de menospreciar al Real Madrid y a sus jugadores. Aprovecha cada oportunidad para insinuar acciones que no son reales y que explicarían los éxitos del Real Madrid a costa de otros», señaló en una entrevista a la revista croata Sportske Novosti. «Tengo un gran respeto por Diego Simeone y todo lo que ha hecho con el Atlético, ya que tengo un gran respeto por los jugadores, los aficionados y el gran Atlético. Cuando nos ganaron, los felicitamos sinceramente y lo aceptamos con deportividad. No es justo ni correcto que nuestros éxitos, incluidos dos victorias en la final de la Liga de Campeones contra el Atlético, sean la tesis populista constante sobre el favoritismo del Real Madrid», añadió.



Por ello, le molesta que, aunque el argentino haya apostado por Antoine Griezmann y por Raphaël Varane para el Balón de Oro, opine que el galardón otorgado este año sea menos justo. «No me decepciona, porque está claro que todos están promoviendo a sus jugadores por una u otra razón; mis compañeros de equipo lo hicieron por mí. Pero no puede ser esa idea de creer que los mismos votantes son creíbles durante los últimos diez años y que ahora, como me votan a mí, de repente, son unos impostores», indicó.

En otro orden de cosas, el internacional croata señaló a Cristiano Ronaldo y Leo Messi como dos «fenómenos», pero recordó que los premios individuales se dan al mejor del curso. «Cristiano Ronaldo y Messi son dos fenómenos que han tenido un papel predominantemente durante diez años, sobre todo por su calidad. Pero aquí estamos hablando de rendimiento estacional, y los resultados son los que votan entrenadores, jugadores, leyendas del fútbol, periodistas y aficionados. ¿O están todos equivocados al mismo tiempo? Si votamos por la calidad del jugador, solo queda dar los trofeos da Messi y Ronaldo, y mientras estén jugando abandonar cualquier elección», subrayó.



En este sentido, disculpó al portugués por no felicitarle públicamente por el galardón hasta días más tarde. «Todos se comportan de acuerdo a sus creencias. Compartí con Ronaldo seis hermosas temporadas, probablemente los mejores años de mi carrera, y hemos hecho muchas cosas juntos. Por eso, voy a enmarcar los recuerdos de nuestra relación. Tampoco estuvo mal que no me felicitara», afirmó.

Por ello, tampoco quiso valorar las palabras de Cristiano asegurando que la Juventus sí es una familia. «Jugó antes en el Manchester United, no solo en el Real Madrid. Pero si esa es su opinión, está su derecho. Tengo la impresión personal de que permanecer durante nueve años en el Real Madrid es una señal de cómo se sintió en este fantástico club. Entre otras cosas, ganó cuatro Balones de Oro y marcó más que nadie; esto no se puede lograr si no está en paz y en armonía con el ambiente», apuntó. «Llevo seis años y medio y puedo decir que somos un verdadero grupo de personas maduras y buenos jugadores, con buena relación y un gran ambiente. Hay, por supuesto, días mejores y peores, pero la fuerza del grupo no es cuestionable. Si no estuviera seguro, no ganaríamos todos esos trofeos», continuó.



Además, aseguró que tiene el Balón de Oro «en el dormitorio» para recordarle «cómo fue todo en 2018». «Durante más de 20 años he estado trabajando duro y he esperado algo así, aunque a una escala más pequeña. Superé todas mis expectativas, realicé todos mis sueños», dijo sobre el premio, que supone «un motivo adicional de trabajo y ambición para mantener el nivel».

También agradeció la ovación recibida la semana pasada en El Alcoraz cuando fue sustituido, algo que recordó a lo vivido por Andrés Iniesta en los últimos años. «Muchas gracias a los espectadores de Huesca, fue un gran momento. No sé si estoy a la altura del gran Andrés, pero ya me han aplaudido aficionados rivales en toda España, y esto es el mayor reconocimiento a mi fútbol y a mi comportamiento», aseveró.

En otro orden de cosas, Modric habló de su acusación de ofrecer falso testimonio en un juicio por corrupción contra el exdirector técnico del Dinamo de Zagreb, Zdravko Mamic, de la que finalmente fue absuelto. «Mi conciencia estaba tranquila», dijo. «Fue difícil para mí, me sentí agobiado por lo que afectó a mi familia y a mis amigos cercanos. Se me trató casi como si hubiera matado a alguien», recordó.

Por último, aseguró que su condena por fraude fiscal en España se debe a disparidad de criterios, a pesar de que aceptó ocho meses de cárcel, y afirmó que todo está «resuelto». «No oculté nada. Desde el primer día informé a las autoridades españolas de todos los bienes e ingresos, incluida la empresa que tengo. Mis contratos con el Real Madrid estaban bajo las leyes aplicables», concluyó.