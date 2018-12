Los azulgrana mandan de nuevo

El Barcelona recuperó el pulso en LaLiga Santander y también el liderato, propiciado por los tres puntos obtenidos contra el Villarreal (2-0) y beneficiado por el tropiezo del Sevilla, que salió de Mendizorroza con solo un punto. El conjunto azulgrana, que no despejó alguna de las dudas sobre su juego, fue el gran beneficiado de la decimocuarta jornada. El Barcelona fue el único de los cuatro primeros que obtuvo el triunfo. El Sevilla, el Alavés y el Atlético Madrid se quedaron a medio camino. Con solo uno. El Real Madrid resultó otro de los favorecidos en la fecha. Está de nuevo en la batalla por el liderato.

El Barcelona sufrió para reencontrarse con la victoria en LaLiga. Disfrutó de la mejor versión de Ousmane Dembélé, pero tuvo que esforzarse para no acumular otro traspié ante el Villarreal, que no pudo prolongar con un buen marcador la mejoría mostrada desde hace semanas. Sigue anclado en las profundidades de la tabla el 'submarino amarillo', en la orilla de la zona de descenso, a la que puede caer si el Athletic gana el lunes contra el Levante.

El Barcelona resguardó la ventaja que le proporcionó el gol de Gerard Piqué en el tramo final de la primera parte. No sentenció hasta casi el cierre, con el marcado por Carles Aleñá, que estrenó su cuenta con el primer equipo azulgrana.

No fue un partido fácil para los catalanes, que necesitaba ganar después de que en los dos partidos anteriores (Betis y Atlético de Madrid), los de Ernesto Valverde solo hubieran sumado uno de los seis puntos en juego.

Ahora supera en uno al Sevilla, al que el sueño del liderato apenas le duró una semana; y en tres al Atlético Madrid. A cuatro está el Alavés y a cinco sigue el Real Madrid.

Y es que el Sevilla recuperó la ambición demasiado tarde. Fue superado durante muchos minutos por el Alavés, auténtica revelación del curso que se situó por delante poco antes del intermedio por medio de Jony.

Mejoró después. Pero solo le dio para esquivar la derrota cuando el francés Wissam Ben Yedder logró la igualada final (1-1). El Alavés consiguió al menos el punto que le mantiene en la cuarta plaza.

El Atlético afloja. Acudió a Girona y fue incapaz de ganar. Acumula tres empates en sus últimos cuatro partidos. Ante el Leganés, el Barcelona y ahora, contra el equipo de Eusebio Sacristán. Entre medias, solo el triunfo, agónico, frente el Athletic Club en el Wanda. Seis puntos perdidos en el camino hacia un liderato que no acaba de asaltar.

En Montilivi coqueteó con la derrota. Fue con un gol en propia meta de Jonás Ramalho, en el minuto 82, después de un magnífico pase de Angel Correa a Diego Costa, como evitó un traspié mayor.

Se le atasca Montilivi a Diego Pablo Simeone, donde no ha podido ganar en sus dos últimas visitas ligueras.

Primero se adelantó el Girona con un penalti transformado por Christian Stuani. Después se salvó el Atlético con el autogol de Ramalho.

Se aleja el conjunto rojiblanco en tres puntos del Barcelona y sigue a dos del Sevilla. Y ya siente en el cogote al Real Madrid. A pesar del ruinoso arranque de curso, el conjunto blanco está a solo dos puntos.

El domingo arrancó en Sevilla, donde el Betis se reencontró con el triunfo. Después de caer en Villarreal, el conjunto de Quique Setién salió airoso de la visita al Benito Villamarín de la Real Sociedad.

Le bastó con un gol del lateral izquierdo dominicano Junior Firpo en la primera mitad (1-0) al Betis, que se revitalizó en LaLiga y frustró a su rival. La Real afrontó la sesión con tres partidos sin perder y dos victorias seguidas. Pero se marchó de vacío de Sevilla. EFE