El misterioso caso del bigote de Vicente del Bosque

Los que pensaban que Vicente del Bosque y su icónico bigote eran inseprables, erraron. El exentrenador del Real Madrid y de la Selección española decidió días atrás estrenar look y acabar con un afeitado con una de sus señas de identidad. Del Bosque protagonizó una de las grandes sorpresas en la ceremonia de entrega de los Premios Men's Health 2018, donde se mostró en público sin su clásico bigote.

A pesar de que había sido tentado en varias ocasiones, especialmente en las horas previas a la final del Mundial de Sudáfrica, Del Bosque siempre había rechazado cualquier posibilidad de desprenderse de su bigote. No obstante, una iniciativa de Pescanova ha hecho cambiar de planes al entrenador salmantino.

La nueva campaña que ha puesto en marcha la multinacional líder en el sector de la comercialización de los productos del mar trata de poner en valor los bigotes y saber qué ocurre cuando un personaje público pierde una parte de su esencia. Los resultados son claros: Vicente del Bosque no es Vicente sin bigote.

En los anuncios, con clave de humor, se muestran vivencias con las que el exseleccionador pierde su identidad con el afeitado del bigote: no le reconocen en su restaurante favorito y hasta su perro ladra al verle llegar a casa. Del Bosque ha segurado que "muchas de estas escenas han sido vividas en paralelo mientras las grababa. Mi mujer, que fue la que hace 50 años me incitó a dejármelo, no supo que decirme al verme sin bigote. No me reconocía".