Piqué quiere comprar un club y crear una competición de fútbol

El central del Barcelona Gerard Piqué afirmó que tiene el proyecto de comprar un club de fútbol, y crear una competición en ese deporte o reformar una ya existente.

En una entrevista que este sábado publicará la revista de fin de semana del diario «L'Équipe», Piqué aseguró que se trata de «dos bonitos proyectos», aunque señaló que no podía dar más detalles sobre ellos.

Preguntado sobre si habla de negocios con sus compañeros de equipo, el catalán declaró estar asociado en proyectos con jugadores como Cesc Fábregas, Leo Messi o el retirado Carles Puyol. «Cuando tu carrera termina, tienes dinero para vivir con facilidad, pero no puedes quedarte en casa 60 años sin hacer nada. Estar implicado en estos proyectos me hacen feliz», señaló.

Sobre las críticas recibidas que le achacan no estar centrado exclusivamente en el fútbol, sostuvo que eso no se ha visto reflejado en los resultados del Barça, y recordó que tras su viaje relámpago al torneo de tenis de Shangai ganaron al Sevilla, al Inter de Milán y al Real Madrid. «Fueron tres partidos muy difíciles. Siempre hay gente muy negativa, personas que necesitan rellenar periódicos, pero yo me conozco muy bien, tengo 31 años y sé lo que es bueno o no, porque mi gran prioridad hasta los 35 es mi carrera de futbolista», sentenció.