El Betis asalta el Camp Nou

El Betis asaltó este domingo el Camp Nou y derrotó, por 3-4, al Barcelona en un partido sensacional de los de Quique Setién, cuya atrevida apuesta futbolística sirvió para doblegar al líder en su propio estadio y para apretar un poco más la Liga.

Junior, en una rápida transición del conjunto sevillano, se plantaba solo frente a Sergi Roberto y le quebraba la cintura con una finta antes de fusilar por raso a Ter Stegen y hacer el 0-1 a los 20 minutos.

Un cuarto de hora después, Joaquín ponía patas arriba el Camp Nou al rematar solo, dentro del área, una asistencia de Tello para anotar el segundo.

Pero el Betis tuvo más ocasiones antes, durante y después para ampliar la cuenta. Lo Celso, que campaba a sus anchas por el carril izquierdo, ponía un balón a Joaquín que remataba alto ante la salida de Ter Stegen.

El meta alemán sacaría una mano en un tiro de Tello y Loren acariciaba el tercero en un disparo cruzado que salía rozando el palo derecho.

Fue un festival de juego ofensivo de los de Setién, que superaban con sorprendente facilidad la presión azulgrana para plantarse una y otra vez en el área local.

El Barça ni siquiera pudo aferrarse a la vuelta de Messi para darle la vuelta al partido. Solo disparó entre los tres palos, en la la primera mitad, en una acrobático remate de Lenglet que obligó a lucirse a Pau López.

El resto fue un quiero y no puedo de los de Valverde. Algún eslalon de Messi que acabó en nada, un acción individual de Malcom, hoy titular, que finalizaba con un tiro demasiado alto, y otro remate desviado de Luis Suárez fue toda el caudal ofensivo local en el primer acto.

Valverde cambió a Arthur por Arturo Vidal al descanso y el Barça ofreció una mejor cara tras la reanudación. La energía del chileno contagió al equipo, que puso cerco a la portería bética, con presión alta y recuperación tras pérdida.

Nada más empezar la segunda mitad, Vidal puso a prueba a Pau y Messi también lo intentaba con un tiro desde la frontal. El arranque local animó el Camp Nou, que rápidamente captó que su equipo necesitaba de su aliento para intentar darle la vuelta al choque.

Busquets cabeceaba alto un córner y Luis Suárez disparaba al exterior de la red, pero el Barcelona no encontraba el camino del gol y al equipo de Setién se le empezó a pasar el agobio.

Tello tuvo, además, el tercero de los andaluces en un tiro cruzado que salió rozando el palo, antes de que Messi, de penalti, inaugurara el marcador para los azulgranas en el 68.

Pero el Betis respondería con el tercer tres minutos después. A Ter Stegen se le escapó un tiro de Lo Celso que debía haber atajado sin problemas y los andaluces respiraron de nuevo.

Aunque Arturo Vidal volvería a recortar distancias en un tanto que tuvo que validad el VAR por posible fuera de juego, a diez minutos del final, Canales frenaría, de nuevo, en seco, la reacción del Barça sentenciando el partido dos minutos después.

En la jugada anterior, los azulgranas habían perdido además a Rakitic por doble amonestación, y aunque Messi haría el tercero para su equipo en el añadido, otra vez con el suspense del VAR, ya no hubo tiempo para más.

El Betis volvió a ganar en Liga en el Camp Nou 20 años después.

Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Sergio Busquets (Aleñá, min.69), Rakitic, Arthur (Arturo Vidal, min.46); Messi, Malcom (Munir, min.57) y Luis Suárez.

Betis: Pau López; Mandi, Bartra, Sidnei; Tello, Lo Celso (Inui, min.86), William Carvalho, Guardado, Junior; Joaquín (Canales, min.62) y Loren (Sergio, León, min.76).

Goles: 0-1: Junior, min.20. 0-2: Joaquín, min.34. 1-2: Messi (p.), min.68. 1-3: Lo Celso, min.71. 2-3: Arturo Vidal, min.79. 2-4: Canales, min.82. 3-4: Messi, min.92

Árbitro: Mateu Lahoz (Comité valenciano). Mostró tarjeta amarilla a Guardado (min.24), Sergio Busquets (min.58), Mandi (min.69) y Arturo Vidal (min.72) y expulsó a Rakitic por doble amonestación (min.44 y 81).

Incidencias: Partido de la duodécima jornada de LaLiga Santander disputada en el Camp Nou ante 83.174 espectadores.