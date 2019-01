Los Schumacher agradecen el apoyo de los aficionados en el 50 cumpleaños de Michael

La familia de Michael Schumacher agradeció este lunes las muestras de apoyo de los aficionados con motivo del 50 cumpleaños del heptacampeón del mundo de Fórmula Uno con un mensaje en 'Twitter', uno de los canales de comunicación del entorno del expiloto tras el accidente de esquí que sufrió en 2013.

«Gracias por los buenos deseos expresados en estas cuatro semanas pasadas. Es un año especial para Michael, por su 50 cumpleaños y el 25 aniversario de su primera victoria en un gran premio», apunta el mensaje, que acompaña una fotografía de la esposa del expiloto, Corinna, y sus dos hijos, Gina Maria y Mick.

«Es bonito ver que vosotros, como nosotros, os alegráis de celebrar su carrera», prosigue el texto, colgado en la cuenta que administra el entorno del ídolo en esa red social.

Schumacher cumplió los 50 años el pasado 3 de enero y su familia mantiene un riguroso silencio en lo que respecta a su estado de salud.

Thank you for all the dear wishes in the past 4 weeks! This is a special year for Michael, framed by his 50th birthday and the 25th anniversary of his first World Championship victory. It's nice to see that you - like us - have fun celebrating his career. #Michael50 #FabFans pic.twitter.com/g4yI9f9YRb