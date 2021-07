Toca y toca España, pero no logra profundizar

Avisan por megafonía que no arrojen objetos al campo

No encuentra rematador el pase de Azpilicueta tras pasearse por el área pequeña

'La Roja' está muy cómoda y el balón no le dura nada a Suiza

No valía, el colegiado ha señalado falta del defensa del Chelsea

Vargas ocupará el lugar de Embolo, que no puede continuar tras sufrir un problema muscular en su duelo con Pau Torres

Embolo se duele fuera del campo y por sus gestos parece que no va a seguir.

A punto de hacerse un lío Sommer, pero Morata no ha conseguido robarle el balón

La selección española sigue manejando el balón y Suiza se mantiene en su parcela. Los helvéticos no quieren precipitarse, queda mucho y confían en la velocidad de Shaqiri y Embolo para tratar de golpear a la contra.

El servicio de Alba desde la izquierda no encuentra rematador.

'La Roja' no tiene prisa y maneja el balón