Cata Coll, Mario Mola, Vicente Moreno y el Palma Futsal, los mejores de 2018

El estado de salud del deporte mallorquín a lo largo de 2018 se queda sin adjetivos para ser descrito. Numerosos éxitos, victorias, títulos, hitos forman la historia de los últimos doce meses, y a la vez encumbran a deportistas, clubes, equipos o técnicos que han dejado su huella en un año brillante.



No fallan nombres habituales, que siempre están en la primera línea, pero también este 2018 ha servido para lanzar a la fama y a la primera línea a futuros valores y a proyectos que se han hecho un hueco entre los mejores. Todos ellos han sido sometidos a voto por parte de Ultima Hora, que un año más realiza su tradicional encuesta para elegir a los que, para representantes de diferentes estratos del deporte, han sido los mejores del deporte mallorquín en 2018, divididos en cuatro categorías: mejor deportista masculino, mejor deportista femenina, mejor equipo o club y mejor técnico.



Dos nombres han brillado por encima del resto: Mario Mola y Cata Coll. Por un lado, el triatleta isleño logró su tercera corona consecutiva en las Series Mundiales, cerrando un año perfecto. Mientras, la portera internacional hizo historia al formar parte de la selección Sub 17 que logró el título mundial de su categoría, a lo que cabe añadir el subcampeonato mundial Sub 20 y el título continental Sub 17 también.



A su sombra, otros ilustres han recibido el aplauso y reconocimiento del jurado. El tenista Rafael Nadal, ganador por undécima vez de Roland Garros; el ciclista Enric Mas, segundo en La Vuelta, o el piragüista Marcus Cooper Walz, el baloncestista Rudy Fernández y el futbolista Marco Asensio son otros de los más votados.

Potencial

En la categoría femenina, a la citada Cata Coll cabe unir dentro del palmarés a la baloncestista Alba Torrens, bronce en el Mundial y campeona de la Euroliga; la campeona mundial de Optimist, María Perelló; la nadadora Catalina Corró, un ejemplo de superación; la futbolista Patri Guijarro o la golfista profesional Luna Sobrón.

En el capítulo de clubes o equipos, el Palma Futsal y el Real Mallorca, por este orden, han encabezado las votaciones, con el Xelska, el Espanya Hoquei Club, la Penya Arrabal o el Volei Manacor a su estela. Ya en la parcela técnica, Vicente Moreno ha hecho valer su buen hacer al frente del Real Mallorca para ser el ganador. Antonio Vadillo (Palma Futsal), Jaume Febrer (ConectaBalear Manacorf), Andreu Sureda, capitán del equipo español de pesca submarina; Manix Mandiola (Atlétic Baleares) y Miquel Soler (Penya Arrabal) cierran el palmarés.

En la edición impresa de Ultima Hora puede comprobar los votos de los deportistas encuestados que un año más han brindado su colaboración a este periódico para poner nombre a los cuatro más destacados.