Pau Torrens: «Estoy muy ilusionado con la oportunidad del 3x3»

Pau Torrens (2007) se inició en las categorías inferiores del Bahía San Agustín para después pasar por el Valencia Basket, equipo con el que ha conseguido, también con filiales, alcanzar un gran rendimiento en las pistas de baloncesto.

Tanto es así que ha llamado la atención de la selección española de baloncesto, en este caso de la categoría de 3x3 sub18 con la que competirá en los Juegos Olímpicos de la Juventud del 20 al 28 de julio en Macedonia. Además, para la próxima temporada pondrá rumbo a Canadá a la Royal Crown Academy con la que poder llegar en unos años a la NCAA, la liga universitaria de baloncesto estadounidense.

Torrens explica que se siente muy emocionado de tener esta oportunidad de participar con la selección española, «tenemos un equipo muy bueno, tengo muy buenos compañeros de equipo y espero que podamos hacer un buen papel, con muchas ganas de ganar el torneo». En cuanto a la fase de grupos, les toca enfrentarse a Francia, Bélgica y Rumanía y si sale bien, pasarán a eliminatorias. Asegura Pau que «es una categoría que el peor puede ganar al mejor y puede pasar cualquier cosa, está todo muy igualado y debemos sacar nuestra mejor versión para llegar lo más lejos posible. Estoy seguro de que lo haremos».

Un 3x3 que en los últimos años ha sufrido una gran expansión a lo que era anteriormente, emergiendo como una modalidad con mucha importancia en el baloncesto, de hecho hace unas semanas la selección española masculina absoluta venció en el mundial del 3x3. Torrens afirma que «hace unos años no era nada, no se conocía casi casi y ahora está explotando y muy contento de formar parte de ello».

Una última temporada la de Pau Torrens que él mismo ha definido «con muchos altibajos». La que iba a iniciarse con el Horta Godella, pero una lesión le impidió poder formar parte del equipo en Segunda FEB. Recuperado pasó a jugar con el equipo de EBA y de ahí salió su versión que le consagró como máximo anotador en Liga EBA siendo todavía junior con 17’4 puntos por partido. Pese a ello, se muestra «muy contento» con la temporada realizada y especialmente con «los grandes compañeros que he tenido y me han acompañado».

Sobre su nueva aventura a Canadá para después poder llegar a Estados Unidos, afirma que se siente con «muchas ganas de llegar ese nuevo país pero al mismo tiempo con nervios, dejo a mi familia y amigos de lado y no se como va a ser todo allí, se que va a ir bien a nivel deportivo pero a nivel de vida no se como será. Espero que dentro de unos años poder llegar a la NCAA». «Me ilusiona el hecho de conocer mundo, de ver como es el baloncesto allí que se que es muy diferente al de aquí pero creo que se adapta mucho a mi estilo de juego», afirmaba el jugador».

Finalmente, y con su paso por Segunda FEB, explica Torrens que ha seguido al Palmer Basket y al Fibwi Palma en la temporada pasada y que tras su ascenso a Primera FEB donde compartirán liga con el Hestia Menorca, explica que está «muy contento por el año que han hecho, los he seguido de cerca a los dos y aunque esté en Canadá les seguiré viendo como he hecho hasta ahora».