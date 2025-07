Rudy Fernández: «Ojalá tengamos un equipo de la isla en ACB»

La decimocuarta edición del RF5 Camp se ha puesto en marcha. Por segundo año consecutivo el exjugador mallorquín tendrá como sede Palma y Son Moix será el escenario en el que 250 niños disfrutarán de una semana íntegra de baloncesto.

Unas plazas que se agotaron en cuestión de horas y que desde la organización y en este caso el mismo Rudy Fernández explica que «muchos niños y niñas se quedan fuera y es lo que más nos duele tanto a mi hermana como a mi. Estamos meditando, ahora que tenemos más tiempo, aumentar más las plazas, con otras sedes pero que se centre todo en Mallorca que es donde hemos crecido los dos».

Se refirió también a la situación de tener a tres equipos de Baleares en Primera FEB para la próxima temporada y aseguraba que «van a luchar por entrar en ACB, tienen proyectos muy bonitos. Tuve una charla con Palmer hace poco y están muy ilusionados con este camino y junto a Fibwi y Menorca se está viendo las cosas que el Govern está incentivando como es el baloncesto y ojalá ver algún equipo de Mallorca en ACB pronto».

En cuanto a la selección femenina de Alba Torrens y Helena Pueyo y la reciente medalla de plata conseguida frente a Bélgica, dijo que se escapa el oro por muy poco, pero así es el deporte y el baloncesto, pero estas cosas son las que te hacen y te ayudan a aprender y mejorar. Un equipo que también está en una transición de relevo generacional que este año ha sido capitaneada por Alba, otra de las veteranas, pero lo que hay que hacer es dejarlas trabajar igual que hay que con la masculina».

En cuanto al próximo Eurobasket masculino, asegura que «sigue habiendo un equipo competitivo y preguntes a quién sea fuera de España te va a decir que siempre compiten esté quien esté y ese es el ‘handicap’ de este equipo. Se han ido muchos jugadores que han sido leyendas pero llega una generación divertida y motivada que puede hacer las cosas bien. No estamos acostumbrados a dejar trabajar tranquilos. La selección necesita una transición, pero seguirá siendo competitiva».

En cuanto al nuevo entrenador del Real Madrid, Sergio Scariolo, explica que «son nuevos proyectos. Sergio ha tenido la sensación de dejar la selección y centrarse en un objetivo que es la rutina diaria. Ahora tiene un proyecto muy ambicioso y le veo capacitado sin ninguna duda».

En un futuro no muy lejano, Rudy no descarta embarcarse en un proyecto deportivo como gestor: «Ahora estoy centrado en el campus y abrir puertas, he jugado 24 años a nivel profesional y me retiré porque necesitaba tener la sensación de mi familia, pero no cierro la puerta a nada». Sin embargo, descarta estar en los banquillos en primera línea del baloncesto y que es algo que no echa de menos y «lo que disfruto con mi familia me compensa».