Álex Abrines y su posible retirada: «Lo estoy barajando todo, haré lo que el cuerpo me pida»

Álex Abrines ha reconocido este jueves en Palma que no descarta retirarse del baloncesto profesional. El jugador mallorquín de 31 años (cumplirá los 32 en agosto), que ofrecía una rueda de prensa para presentar la sexta edición del campus que organiza en Muro, admite que su futuro es incierto y que aprovechará el verano para valorar todas las opciones que tiene ahora mismo sobre la mesa.

«Me estoy tomando un tiempo para pensarlo», señalaba Abrines, que tiene todavía un año más de contrato con el Barça. «Lo estoy barajando todo y quiero sopesarlo este mes de julio. Haré lo que más me llame y lo que el cuerpo me pida. Ahora mismo todavía lo estoy prensando y cuando esté preparado seréis los primeros en saberlo».

«Después de tantos años en el Barça la opción más fácil sería quedarme, pero también hay opciones de salir y opciones de una retirada. Por suerte, puedo elegir, pero necesito un tiempo para pensarlo», seguía explicando Abrines. «Creo que de aquí a final de mes ya lo tendré decidido y lo comunicaré», insistía.

Abrines recuerda que su familia y su vida personal van a ser fundamentales en su decisión final: «He tenido una buena carrera. Pero hay otras motivaciones fuera del basket que también tengo ganas de descubrir. Estoy contento con todo lo que he hecho. ¿Podría dar más? Sí. Pero vereremos la decisión que tomo. Tengo dos hijas, hay muchas cosas que me estoy perdiendo y quiero empezar a vivirlas».

El alero del Barça no participará este verano con España en el Eurobasket por decisión propia, tal y como explicó el seleccionador. «Es una decisión que me ha costado tomar, obviamente. Necesitaba descansar física y mentalmente. Mi cuerpo me estaba pidiendo descanso. Hablé con Sergio (Scariolo) en su día y lo ha entendido perfectamente. Les deseo desde aquí toda la suerte del mundo y que puedan traer una medalla para casa. Tendrán aquí a un fan más viendo sus partidos por la tele», apuntaba.