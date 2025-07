Alba Torrens: «Hay que poner en valor lo que hemos hecho en este Eurobasket»

La capitana de la selección española femenina de baloncesto, Alba Torrens, ya está en casa después del Eurobasket. No pudieron alzar el título después de caer en los últimos minutos de la final frente a Bélgica, pero se van con la cabeza bien alta y con una medalla de plata que «ha costado mucho conseguir», así se lo decía Torrens a todo el grupo y especialmente a las más jóvenes.

Después de casi 48 horas de ese último partido del europeo, explicaba Alba que «ahora tiene mejor gusto esta medalla. Tenemos que estar muy orgullosas de lo que hemos conseguido y de como lo hemos hecho, lo hemos hecho como equipo y creo que eso tiene mucho valor por el momento en el que está la selección de cambio generacional». «Hemos vuelto a subir al podio, hemos competido muy bien, incluso en la final haciéndolo de tu a tu contra Bélgica pese haber tenido un final cruel, pero sería muy injusto no dar valor a la medalla y a como hemos competido durante todo el torneo», aseguraba.

Un equipo que se ha constituido como un gran grupo que recuerda a ese Eurobasket masculino del 2022 en el que la situación era bastante similar a la actual de la categoría femenina. Afirmaba Alba que «creo que la manera en la que hemos caminado ha sido la clave de este europeo y de cómo ha salido todo. Todas hemos ido de la mano hacía un objetivo común, hemos tenido un respeto entre nosotras por todo lo que hacíamos y es lo que decíamos, pase lo que pase estaremos juntas y creo que lo hemos conseguido y eso es lo más importante».

Un título que se les escapaba con una última jugada, pero en la que Alba insistía en que «esto es el baloncesto». «Es un deporte de segundos que puede pasar de todo hasta el final y en ese último momento no nos había salido las cosas como queríamos, intentas seguir concentrado ya que sabes siempre puedes tener una oportunidad y luego pues cuando se acaba el partido pues vimos que hicimos una gran final y que por detalles no conseguimos el título. Lo que nos llevamos es el equipo que hemos construido, no queremos quedarnos con ese momento final porque no sería justo y nos llevamos con mucho orgullo la medalla que cuesta mucho conseguir».

En cuanto a ventanas Fiba y Mundial 2026 explica que «aun no se que voy a hacer». No quería tomar ninguna decisión antes ni después del Eurobasket ya que asegura que eso le hubiese sacado del momento y de la concentración necesaria para competir y dar su mejor versión. Ahora, habiendo conseguido la medalla y pasado la competición europea, dice que «con calma veré cuales son las opciones o los siguientes retos que hay por delante. Yo me he sentido muy bien físicamente y mentalmente en esta competición y ahora veremos que hacer tanto en selección como con que club continuar ya que me gustaría seguir jugando».