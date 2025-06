Guillem Boscana: «Esta Primera FEB no es la que dejamos»

Guillem Boscana, presidente del CB Imprenta Bahía San Agustín, pasaba este viernes revista a la temporada. El máximo mandatario del Fibwi Palma Bàsquet, acompañado de Martí Josep Vives, director deportivo del primer equipo, analizado una campaña que ha acabado con el retorno a la Primera FEB tres años después tras unos meses intensos de trabajo.

«Hace tres años, en este mismo día, cuando me preguntaron dije que el objetivo del club era volver a Primera FEB lo antes posible», decía Boscana. «La primera temporada no pudo ser aunque no fue una mala temporada, la del año pasado cuanto más pase por encima mejor porque pasamos pena todo el año y este año hemos vuelto allí a dónde no debiéramos haber bajado nunca», explicaba.

Boscana reconocía los contratiempos de las lesiones y salidas de jugadores del equipo. «Hemos disfrutado durante una semana del ascenso. Yo la semana que viene me voy de vacaciones con mi familia y, a partir de la semana que viene, vamos a empezar a trabajar y mucho porque tengo muy clara una cosa y ya me lo decían los amigos que hice a lo largo de los ocho años en los que estuvimos en la categoría. Me decían: ‘Guillermo, esta Primera FEB no es la que tú dejaste’ y me he dado cuenta que es así».

«Tenemos que ponernos al nivel de esta Primera FEB para ser competitivos y para que la gente que nos sigue y nos apoye disfrute de esta categoría a la que esos mismos amigos que he comentado antes me han definido como ‘una mini ACB», argumentaba el presidente del Fibwi Palma. «Nosotros no conocemos esa categoría ahora y ahora tenemos que trabajar mucho para que ese camino en esta nueva categoría sea lo más largo posible».

Boscana se refería al ascenso de categoría. «De cada vez estoy más metido en la competición y veo que es otro mundo empezando por el sueldo de los jugadores. Es una adaptación que vamos a tener que hacer aunque cueste. Lo que tenemos que hacer con nuestros recursos es acertar. Cuando se tiene más dinero es fácil acertar pero nosotros con menos tendremos que acertar».

Por su parte, Martí Josep Vives, director deportivo, recordaba que «cuando hablamos de presupuesto hay que recordar que la plantilla es un 30%, no son esos 800.000 euros». A su vez, señalaba que, aparte de pelear por incorporar jugadores con otros equipos de la categoría, «hay tener en cuenta también a la liga universitaria de Estados Unidos y, ahora mismo, no podemos competir por los jóvenes que tienen talento de España de canteras ACB que son perfiles ideales para jugar en Primera FEB y Segunda FEB».

Vives reconocía sentirse «orgulloso» de algunas de las decisiones que ha tomado a lo largo de una temporada con final feliz para el Fibwi Palma.