Una Primera FEB de ensueño

El Fibwi Palma lo consiguió este sábado y tras tres años, vuelve a Primera FEB (antigua LEB Oro) y no lo hará solo, ya que el Palmer Basket lo consiguió también a través de la eliminatoria de campeones superando al Cáceres a principios del mes de mayo. Pero no estarán solos, el Hestia Menorca les espera en la que será la tercera temporada de los menorquines en la categoría de plata del baloncesto nacional tras sellar la permanencia en la última jornada de liga.

Un camino que ha sido muy largo para los de Pablo Cano que vieron como el año empezaba un poco tambaleante con algunas salidas inesperadas y unos resultados que no eran los esperados. Sin embargo, con el paso del tiempo y con las piezas adecuadas como la llegada de Lucas Giovannetti, Brian Vázquez y Christian Cunningham quienes cayeron de pie en Son Moix y que con el trabajo grupal de todos los jugadores y del técnico uruguayo desde la banda fueron superando obstáculos y llegar de la mejor forma a las eliminatorias de ascenso. Tras superar a Caja 87, Cultural Leonesa y Huesca han conseguido su tan ansiada vuelta a la categoría de plata del baloncesto español.

Por el otro lado encontramos al Palmer Basket, líder indiscutible del grupo este y de toda la Segunda FEB y que no soltó el liderato en casi toda la temporada, solo en el inicio y ante otro equipo de Baleares como fue el Class Bàsquet Sant Antoni. Un equipo como es el de Marco Justo que el año pasado luchó por no descender y que estuvo a una posesión de volver a Tercera FEB (antigua liga EBA) y en esta campaña han conseguido y por la vía rápida subir a Primera FEB.

Un equipo que solo conoció la derrota en tres ocasiones durante la temporada regular (una frente al Sant Antoni y dos contra el Fibwi Palma) y una en la eliminatoria del playoff en la ida frente al Cáceres. Un proyecto que con la llegada de Marco Justo ha conseguido profesionalizar el club y que para la campaña que viene ya cuenta con las renovaciones del técnico canario, Ángel Comendador y de Michael Enabulele.

Por segunda vez en la historia, dos equipos de la isla estarán en la segunda división del baloncesto español. Para encontrar a dos conjuntos de Mallorca en Primera FEB, hay que remontarse a la temporada 2006/2007 donde el Palma Aqua Mágica y el Bàsquet Inca disputaron ese año la LEB Oro por aquel entonces. Hay que recordar que nunca un equipo de Mallorca ha pisado la Liga Endesa (antigua ACB) mientras que Menorca si que lo ha hecho con el Menorca Basquet entre el 2005 y 2011.

En esa liga espera el Hestia Menorca que consiguió en la última jornada salvar la categoría frente al Valladolid y que buscará también en este tercer año mejorar y que no vuelva a ocurrir lo acontecido en el segundo tramo de temporada ya que los de Javier Zamora estuvieron cerca de entrar en los playoff de ascenso a Liga Endesa y hasta el último suspiro no llegaron a sellar la permanencia.

Una Primera FEB que podría haber tenido la presencia de un equipo más de Baleares como es el Class Bàsquet Sant Antoni que en la última eliminatoria de ascenso frente a Melilla y tras haber perdido el partido de ida por 22 puntos no consiguieron remontar en Sa Pedrera, pero estuvieron cerca. Los de David Barrio se pusieron por delante, lo suficiente para sellar la épica y el tan ansiado ascenso pero unas últimas jugadas que no salieron como esperaban y una prórroga que no resultó exitosa para los locales, provocó que los ibicencos se queden un año más en Segunda FEB.