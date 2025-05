España, ante un nuevo examen

España se presenta al segundo examen en Mallorca en su preparación al Eurobasket. Lo hará este domingo frente a Italia a las 20 horas en el Palau Municipal d’Esports d’Inca después de vencer el viernes a Grecia por 64 a 40 mientras que Italia venció a Grecia el sábado.

Un encuentro en el que el seleccionador aseguraba tras el partido frente a Grecia que el partido de hoy iba a ser «un nuevo entrenamiento para nosotros, un rival totalmente diferente, muy luchador, con jugadoras que aprietan mucho en todos los lados y aspectos de la cancha y será otro paso importante y ver dónde estamos con otro plan de partido al que se ha visto». Un conjunto nacional que busca seguir sumando sensaciones y que tras la victoria ante Grecia, Méndez explicaba que había sentido «mucha energía en el equipo y es muy importante ya que transmite lo que queremos esta selección, se está creando un grupo muy chulo».

Un encuentro en el que las españolas buscarán mantener las buenas sensaciones defensivas que mostraron ante Grecia y con el objetivo de mejorar en ataque ya que algunas acciones que fueron para anotar de manera sencilla, no acabaron subiendo al marcador. Y es que ese primer partido podría haber terminado con un resultado más abultado del que se reflejó finalmente. No hay que fiarse de lo que se ve en los rivales en estos partidos, Méndez explicaba que «no hay que fiarse del marcador ya que no sabemos a que ritmo iban, que jugadoras faltaban, forma en la que estaban, así que la victoria no cuenta, hay que valorar las cosas positivas y negativas que ha habido durante el partido y a partir de ahí seguir trabajando de cara al domingo y en adelante».

Una buena energía que no solo notó el seleccionador, también las jugadoras. Helena Pueyo explicaba que «parece que llevamos mucho tiempo juntas ya que al final al ser jóvenes casi todas solo hay ganas, ilusión y salir a hacer lo que sabemos hacer. Afrontamos el partido de Italia con la misma mentalidad, no hay que dar nada por hecho y ver si podemos mejorar los detalles que hoy no han salido tan bien como queríamos».

Un stage que finaliza este domingo y con el que la selección española pondrá rumbo a Portugal donde disputará un nuevo torneo antes de viajar a Alemania para disputar la fase de grupos del Eurobasket, del que defiende la plata conseguida en la anterior edición en el año 2023.