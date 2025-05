Miguel Méndez: «He visto muy buena energía y pese al buen resultado, hay que seguir trabajando»

«Estos partidos sirven para ver cómo funcionan las jugadoras en partidos reales con diferentes combinaciones. Contentos con este primer paso». Ha sido la valoración del seleccionador Miguel Méndez tras vencer a Grecia por 64-40 en el Palau Municipal d’Esports d’Inca.

Méndez aseguraba que pese al triunfo «no hay que fiarse del marcador ya que no sabemos a que ritmo iban las rivales, que jugadoras faltaban, forma en la que estaban, así que la victoria no cuenta, hay que valorar las cosas positivas y negativas que ha habido durante el partido y a partir de ahí seguir trabajando de cara al domingo y en adelante». Sin embargo asegura que «he visto mucha energía en el equipo y es muy importante ya que transmite lo que queremos esta selección, se está creando un grupo muy chulo».

De cara al domingo en el partido contra Italia, explicaba que «es un nuevo entrenamiento para nosotros, un rival totalmente diferente, muy luchador, con jugadoras que aprietan mucho en todos los lados y aspectos de la cancha y será otro paso importante y ver dónde estamos con otro plan de partido al que se ha visto hoy».

Por su parte Helena Pueyo explicaba que «hemos hecho un gran partido pero debemos seguir trabajando para ver un buen baloncesto». También de la ilusión que le producía volver a jugar en casa decía que «ver a amigos y familia aquí desde los 16 años que no jugaba en la isla es muy especial, no solo para mi, también para las jugadoras que hay con nosotras». En cuanto al partido, decía que «creo que tenemos que mejorar algunos detalles, se ha notado el cansancio después de una semana muy dura».

También ha hablado de la química del equipo, «parece que llevamos mucho tiempo juntas ya que al final al ser jóvenes casi todas solo hay ganas, ilusión y salir a hacer lo que sabemos hacer. Afrontamos el partido de Italia con la misma mentalidad, no hay que dar nada por hecho y ver si podemos mejorar los detalles que hoy no han salido tan bien como queríamos».